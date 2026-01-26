  1. Anasayfa
  2. Gündem
  3. Bakan Fidan'dan Arap kanalında iddialı sözler: Türkiye'ye yalvaracaklar

Bakan Fidan'dan Arap kanalında iddialı sözler: Türkiye'ye yalvaracaklar

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Avrupa Birliği'nin Türkiye'ye karşı tutumunun tersine döneceği günlerin yakın olduğuna dair dikkat çeken açıklamalarda bulundu...

Bakan Fidan'dan Arap kanalında iddialı sözler: Türkiye'ye yalvaracaklar
Yayınlanma:

Bakan Fidan'dan Arap kanalında iddialı sözler: Türkiye'ye yalvaracaklar

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Avrupa Birliği'nin Türkiye'ye karşı tutumunun tersine döneceği günlerin yakın olduğuna dair dikkat çeken açıklamalarda bulundu...

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Avrupa Birliği'nin Türkiye'ye karşı kimlik siyaseti izlediğini savunarak, gelecekte Avrupa ülkelerinin Türkiye'nin AB'ye katılması için ''lütfen gelin'' diyerek yalvarmak zorunda kalacağını ifade etti.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Sky News Arabia kanalına verdiği röportajda Orta Doğu'daki gelişmelerin yanı sıra Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne (AB) üyelik sürecine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Fidan, AB'nin Türkiye'ye yaklaşımını sert sözlerle eleştirdi.

Bakan Fidan'dan Arap kanalında iddialı sözler: Türkiye'ye yalvaracaklar

"AB, TÜRKİYE'YE KARŞI KİMLİK SİYASETİ YAPIYOR"

Avrupa Birliği'nin Türkiye'ye yönelik tutumunun siyasi değil, kimlik temelli olduğunu savunan Fidan, bu yaklaşım sürdüğü sürece Türkiye'nin AB üyeliğinin mümkün görünmediğini ifade etti. Fidan, Türkiye'nin farklı bir dine ve medeniyete ait görülerek dışlandığını söyledi.

"TÜRKİYE OLSAYDI BREXIT YAŞANMAZDI"

Türkiye'nin AB üyesi olması halinde Birliğin bugünkü krizlerle karşılaşmayacağını belirten Fidan, "Türkiye Avrupa Birliği'ne üye olsaydı Brexit olmazdı, İngiltere ayrılmazdı ve AB çok daha dirençli bir yapı olurdu" dedi.

"O GÜN GELDİĞİNDE BİZ KARAR VERECEĞİZ"

Geleceğe yönelik dikkat çeken bir değerlendirmede bulunan Fidan, Avrupa'nın ilerleyen dönemde Türkiye'ye ihtiyaç duyacağını savunarak, "Gün gelecek Avrupa, 'Lütfen gelin' diye yalvaracak. Bakalım o gün biz ne karar vereceğiz" ifadelerini kullandı.

DÜNYANIN İHTİYACI BİR ARADA YAŞAM

Konuşmasının sonunda küresel sorunlara değinen Bakan Fidan, insanlığın temel sorunlarına çözümün dışlayıcı politikalar değil, kapsayıcılık olduğunu belirtti. Fidan'a göre dünyanın asıl ihtiyacı, farklı medeniyetlerin tek bir çatı altında bir araya gelmesi ve birlikte yaşayabilmesi.

Eğitim Bir Sen yerel basın ile kahvaltıda buluştuEğitim Bir Sen yerel basın ile kahvaltıda buluştu

Galatasaray'ın Ali Koç yorumuna Fenerbahçe'den sert yanıt: Kabul edilemez!Galatasaray'ın Ali Koç yorumuna Fenerbahçe'den sert yanıt: Kabul edilemez!

Geceden beri haber alınamıyordu: Telefondaki konuma giden ailesi acı manzarayla karşılaştı!Geceden beri haber alınamıyordu: Telefondaki konuma giden ailesi acı manzarayla karşılaştı!

Etiketler :
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT
Gündem
4 belediye başkanı daha AK Parti’ye katıldı: Erdoğan rozetlerini elleriyle taktı
4 belediye başkanı daha AK Parti’ye katıldı: Erdoğan rozetlerini elleriyle taktı
Kesik baş cinayetinde korkunç plan: Parçalara ayrılan cesed balkondan bavulla böyle çıkarıldı!
Kesik baş cinayetinde korkunç plan: Parçalara ayrılan cesed balkondan bavulla böyle çıkarıldı!
Diyarbakır'da hareketli saatler: Emniyet Müdürlüğü'ne saldırı girişimi!
Diyarbakır'da hareketli saatler: Emniyet Müdürlüğü'ne saldırı girişimi!
Testi pozitif çıktı: O ünlü isim Teşkilat dizisinden çıkarıldı
Testi pozitif çıktı: O ünlü isim Teşkilat dizisinden çıkarıldı
"Saç örme" videosuyla YPG üyesine destek verdi: O hemşire gözaltına alındı!
"Saç örme" videosuyla YPG üyesine destek verdi: O hemşire gözaltına alındı!
Lübnanlı iş adamına Bodrum tuzağı: 26 Ocak 2026 Pazartesi güncel gazete manşetleri...
Lübnanlı iş adamına Bodrum tuzağı: 26 Ocak 2026 Pazartesi güncel gazete manşetleri...
TBMM, Abdullah Öcalan ile yapılan İmralı görüşmesinin tutanak metninin tamamını yayınladı
TBMM, Abdullah Öcalan ile yapılan İmralı görüşmesinin tutanak metninin tamamını yayınladı