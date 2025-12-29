CHP Pendik İlçe Örgütü Birlik ve Dayanışma Gecesinde Buluştu

Pendik İlçe Örgütünün ev sahipliğinde düzenlenen Birlik ve Dayanışma Gecesi; partinin örgütlü mücadelesini, dayanışma kültürünü ve geleceğe dönük kararlı yürüyüşünü bir kez daha güçlü biçimde ortaya koydu. Gecenin sunuculuğunu Pendik İlçe Sekreteri Mustafa Kılıç gerçekleştirdi.

"BUGÜN BURADA ÖRGÜTÜMÜZÜN GELECEĞİ İÇİN OMUZ OMUZA VERİYORUZ".

Gecenin açılış konuşmasını gerçekleştiren Pendik İlçe Başkanı Niyazi Güneri, konuşmasında

Gecede partilileri sevgi ve saygıyla selamlayan Güneri, gecenin yalnızca bir dayanışma etkinliği olmadığını belirterek, “Bugün burada örgütümüzün geleceği için omuz omuza verme irademizi ortaya koyuyoruz” dedi.

Pendik İlçe Başkanlığı’nın uzun yıllardır kullanılan eski hizmet binasının kentsel dönüşüm kapsamına alındığını hatırlatan Güneri, binanın satın alınmasında emeği geçen önceki dönem İlçe Başkanı Halit Temiz başta olmak üzere herkese teşekkür etti. Güneri, ilçe binasının CHP için yalnızca bir yapı olmadığını ifade ederek, “Bu bina, Cumhuriyet Halk Partisi’nin Pendik’teki sesi, iradesi ve nefesidir” diye konuştu.

Pendik’in İstanbul’un en büyük ilçelerinden biri olduğunu ve birçok eşitsizlikle mücadele edildiğini söyleyen Güneri, buna rağmen demokrasi, özgürlük ve Cumhuriyet değerleri için kararlılıkla çalışan güçlü bir örgüte sahip olduklarını dile getirdi.

İstanbul İl Başkanlığı’nın desteğine de değinen Güneri, İl Başkanı Özgür Çelik’in örgüte moral veren ve motivasyonu artıran bir liderlik sergilediğini belirterek teşekkür etti.

Konuşmasında İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu ile siyasi baskılarla karşı karşıya kalan tüm belediye başkanlarının yanında olduklarını vurgulayan Güneri, “Sandıkta gelen iradenin masa başında gasp edilmesine asla izin vermeyeceğiz” ifadelerini kullandı.

"MİLYONLARIN UMUDU OLAN, ÇÖZÜM ÜRETEN BİR PARTİYİZ"

Yakın zamanda gerçekleştirilen CHP Kurultayı’na da değinen Güneri, Genel Başkan Özgür Özel’in liderliğinde partinin yeniden umut veren ve iktidara yürüyen bir çizgiye girdiğini söyledi. CHP’nin artık yalnızca bir muhalefet partisi olmadığını ifade eden Güneri, “Milyonların umudu olan, çözüm üreten bir partiyiz” dedi.

"CUMHURİYET HALK PARTİSİ VARSA UMUT VAR"

Yeni ilçe binasıyla birlikte örgütlenmenin daha da güçleneceğini belirten Güneri, gençlik ve kadın kollarının daha aktif olacağını, seçimlere daha hazırlıklı girileceğini kaydetti.

Gecenin düzenlenmesinde emeği geçenlere ve katkı sunanlara teşekkür eden Güneri, konuşmasını “Birlik olursak güçlüyüz. Cumhuriyet Halk Partisi varsa umut vardır” sözleriyle tamamladı.

"CHP YALNIZCA BİR MUHALEFET PARTİSİ DEĞİL"

İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik konuşmasında, zor koşullara rağmen örgütlü mücadelenin büyütülmesinin önemine dikkat çekerek Pendik örgütünün sahadaki kararlı duruşuna vurgu yaptı. CHP’nin yalnızca bir muhalefet partisi değil, iktidara yürüyen ve milyonların umudu olan bir siyasi hareket olduğunu belirtti.

Dayanışma gecesinde ayrıca; CHP Pendik Örgütlenmeden Sorumlu İlçe Başkan Yardımcısı Güler Güney Ünsal, Ümraniye İlçe Başkanı Metin Demirbilek, Kadıköy Belediye Başkanı Mesut Kösedağ ve Örgütlenmeden Sorumlu İl Başkan Yardımcısı Celal Yalçın birer konuşma gerçekleştirdi. Konuşmalarda örgütlü yapının güçlendirilmesi, yerel yönetimlerde halkçı belediyecilik anlayışı ve dayanışmanın önemi vurgulandı.

Gecenin müzik bölümünde sanatçı Ercan Bayraklı ve Parti Meclisi Üyemiz Tolga Sağ sahne alarak geceye coşku kattı.

Etkinliğe; Meclis Üyeleri, Belediye Başkan Yardımcıları, ilçe başkanları, geçmiş dönem belediye başkan adayları, dernek temsilcileri, iş insanları ve çok sayıda partili katılım sağladı.