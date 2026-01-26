Beşiktaş Tammy Abraham için anlaştı: Tam13 milyon euro ödendi

Beşiktaş, İngiliz golcüsü Tammy Abraham'ın 13 milyon Euro olan satın alma opsiyonunun devreye girdiğini KAP'a bildirdi.

Açıklamada, oyuncunun kalıcı transferi için İtalyan ekibi Roma'ya 13 milyon Euro ödeneceği belirtildi.

Siyah-beyazlı kulüpten KAP'a yapılan açıklama şöyle:

Profesyonel Futbolcu Kevin Oghenetega Tamaraebi Bakumo-Abraham'ın transfer sözleşmesindeki şartlar gerçekleşmiş olup, oyuncunun kalıcı transferi hükmü devreye girmiştir. Bu kapsamda, A.S. Roma S.P.A. kulübüne 13.000.000 Avro transfer bedeli ödenecektir.

ASTON VİLLA'YA TRANSFER OLMASI BEKLENİYOR

Gazeteci Yağız Sabuncuoğlu, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada Beşiktaş'ın Premier Lig ekibi Aston Villa ile Tammy Abraham’ın transferi konusunda anlaşmaya vardığını ve tarafların; 21 milyon euro bonservis bedeli ile Yasin Özcan karşılığında el sıkıştığını ifade etmişti.

Tammy Abraham'ın kısa süre içerisinde Aston Villa'ya imza atması bekleniyor.

