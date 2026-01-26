  1. Anasayfa
  2. İç Haberler
  3. Ailesinin aramadığı yer kalmadı: Kayıp kız çocuğu 1 gün sonra bakın nereden çıktı?

Ailesinin aramadığı yer kalmadı: Kayıp kız çocuğu 1 gün sonra bakın nereden çıktı?

Adana'da ailesinin bir gün boyunca her yerde aradığı fakat haber alamadığı 16 yaşındaki kız çocuğu ekipler tarafından bulundu...

Ailesinin aramadığı yer kalmadı: Kayıp kız çocuğu 1 gün sonra bakın nereden çıktı?
Yayınlanma:

Ailesinin aramadığı yer kalmadı: Kayıp kız çocuğu 1 gün sonra bakın nereden çıktı?

Adana'da ailesinin bir gün boyunca her yerde aradığı fakat haber alamadığı 16 yaşındaki kız çocuğu ekipler tarafından bulundu...

Adana'da yakınlarının 24 saattir haber alamadığı 16 yaşındaki Hatice Kaya, ekipler tarafından soğuktan korunmak için girdiği mağarada bulundu.

Ailesinin aramadığı yer kalmadı: Kayıp kız çocuğu 1 gün sonra bakın nereden çıktı?

MANASTIR BÖLGESİNDEKİ MAĞARADA BULUNDU

Adana'nın Kozan ilçesinde dün öğle saatlerinde kaybolan 16 yaşındaki kız çocuğu, 24 saat süren arama çalışmalarının ardından sağ olarak bulundu. Sağlık kontrolleri için ambulansla hastaneye kaldırılan kız çocuğunun geceyi mağarayı andıran yapıda geçirdiği öğrenildi.Kozan'a bağlı Velicanlı Mahallesi'nde dün öğle saatlerinde evden ayrılan 16 yaşındaki Hatice Kaya'dan haber alamayan yakınlarının ihbarı üzerine arama çalışması başlatıldı. Kozan İlçe Jandarma Komutanlığı koordinesinde yürütülen çalışmalara Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timleri, Jandarma Özel Harekat (JÖH) ekipleri katıldı.

Bölgede dron, termal dron ve iz takip köpekleri de kullanıldı. Ekiplerin Sin Manastırı bölgesinde yaptığı aramada çocuk, soğuktan korunmak amacıyla girdiği mağara gibi bir yapıda bulundu.

SAĞLIK DURUMU İYİ OLDUĞU ÖĞRENİLDİ

Sağ olarak bulunan kız çocuğu, sağlık ekipleri tarafından ambulansla Kozan Devlet Hastanesi'ne götürülerek sağlık kontrolünden geçirildi. Kaya'nın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kesik baş cinayetinde korkunç plan: Parçalara ayrılan cesed balkondan bavulla böyle çıkarıldı!Kesik baş cinayetinde korkunç plan: Parçalara ayrılan cesed balkondan bavulla böyle çıkarıldı!

Başkan Bingöl: Tuzla için gece gündüz arı gibi çalışıyoruzBaşkan Bingöl: Tuzla için gece gündüz arı gibi çalışıyoruz

Bakan Fidan'dan Arap kanalında iddialı sözler: Türkiye'ye yalvaracaklarBakan Fidan'dan Arap kanalında iddialı sözler: Türkiye'ye yalvaracaklar

Etiketler :
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT
İç Haberler
Geceden beri haber alınamıyordu: Telefondaki konuma giden ailesi acı manzarayla karşılaştı!
Geceden beri haber alınamıyordu: Telefondaki konuma giden ailesi acı manzarayla karşılaştı!
Bağcılar’da şüpheli ölüm: Aynı evden 3 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ağır yaralı
Bağcılar’da şüpheli ölüm: Aynı evden 3 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ağır yaralı
Şaka değil gerçek: Öğrencilerin evleri için aldıkları ikinci el koltuktan servet çıktı!
Şaka değil gerçek: Öğrencilerin evleri için aldıkları ikinci el koltuktan servet çıktı!
Beykoz’da feci kaza: 2 İETT otobüsü kafa kafaya çarpıştı!
Beykoz’da feci kaza: 2 İETT otobüsü kafa kafaya çarpıştı!
İstanbul Boğazı'nda erkek cesedi: Şüpheler o isime odaklandı!
İstanbul Boğazı'nda erkek cesedi: Şüpheler o isime odaklandı!
Bakan Yerlikaya'dan son dakika açıklama: 14 ilde yapılan uyuşturucu operasyonunda 641 gözaltı var!
Bakan Yerlikaya'dan son dakika açıklama: 14 ilde yapılan uyuşturucu operasyonunda 641 gözaltı var!
Bir mesaj bütün gerçekleri ortaya çıkardı: İki kadının katili aynı kişi!
Bir mesaj bütün gerçekleri ortaya çıkardı: İki kadının katili aynı kişi!