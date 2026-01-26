Ailesinin aramadığı yer kalmadı: Kayıp kız çocuğu 1 gün sonra bakın nereden çıktı?

Adana'da ailesinin bir gün boyunca her yerde aradığı fakat haber alamadığı 16 yaşındaki kız çocuğu ekipler tarafından bulundu...

Adana'da yakınlarının 24 saattir haber alamadığı 16 yaşındaki Hatice Kaya, ekipler tarafından soğuktan korunmak için girdiği mağarada bulundu.

MANASTIR BÖLGESİNDEKİ MAĞARADA BULUNDU

Adana'nın Kozan ilçesinde dün öğle saatlerinde kaybolan 16 yaşındaki kız çocuğu, 24 saat süren arama çalışmalarının ardından sağ olarak bulundu. Sağlık kontrolleri için ambulansla hastaneye kaldırılan kız çocuğunun geceyi mağarayı andıran yapıda geçirdiği öğrenildi.Kozan'a bağlı Velicanlı Mahallesi'nde dün öğle saatlerinde evden ayrılan 16 yaşındaki Hatice Kaya'dan haber alamayan yakınlarının ihbarı üzerine arama çalışması başlatıldı. Kozan İlçe Jandarma Komutanlığı koordinesinde yürütülen çalışmalara Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timleri, Jandarma Özel Harekat (JÖH) ekipleri katıldı.

Bölgede dron, termal dron ve iz takip köpekleri de kullanıldı. Ekiplerin Sin Manastırı bölgesinde yaptığı aramada çocuk, soğuktan korunmak amacıyla girdiği mağara gibi bir yapıda bulundu.

SAĞLIK DURUMU İYİ OLDUĞU ÖĞRENİLDİ

Sağ olarak bulunan kız çocuğu, sağlık ekipleri tarafından ambulansla Kozan Devlet Hastanesi'ne götürülerek sağlık kontrolünden geçirildi. Kaya'nın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

