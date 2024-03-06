CHP Pendik Belediye Başkan Adayı Süleyman Tarık Balyalı Emekli öğretmenler ile bir araya geldi

CHP Pendik Belediye Başkan Adayı Tarık Balyalı, Pendik'te emekli öğretmenlerle katılımın yoğun olduğu Gülistan sofrasında düzenlenen kahvaltılı bir programda emeklilerle bir araya geldi.

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CHP Pendik Belediye Başkan Adayı Süleyman Tarık Balyalı Emekli öğretmenler ile bir araya geldi

Programda Balyalı, Pendik'te emekli öğretmenlere yönelik sosyal bir lokalin eksikliğine dikkat çekti ve göreve geldiklerinde tüm emekli öğretmenlerin bir araya gelebileceği bir memurlar lokali projesini hayata geçireceklerini belirtti.

"ÖĞRETMENLERİNDE KULLANABİLECEĞİ MEMURLAR LOKALİ YAPACAĞIZ"

Eğitim konusuna da değinen Balyalı, Pendik'teki okulların kötü şartlarda olduğunu ifade etti. 31 Mart'tan sonra ise tüm okulların bakımlarının Pendik Belediye Başkanlığı tarafından yapılacağını söyledi.

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"TÜM OKULLARIN BAKIMLARINI GERÇEKLEŞTİRECEĞİZ"

Gençlere yönelik projelerinin de olduğunu vurgulayan Balyalı, deprem nedeniyle yıkılan eski belediye binasının yerine Gençsel Dönüşüm Merkezi kuracaklarını ve gençleri sanat, edebiyat ve müzikle buluşturacaklarını ifade etti.

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Programda konuşan CHP Pendik İlçe Başkanı Niyazi Güneri ise AK Parti'nin 22 yıldan bu yana emeklilere yönelik herhangi bir çalışma yapmadığına dikkat çekti. Güneri, günümüzdeki ekonomik sıkıntıların AK Parti iktidarının politikalarının bir sonucu olduğunu belirtti.

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KAYNAK: Bölge Gündem Haber

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