CHP İstanbul İl başkanlığına kayyum olarak atan Gürsel Tekin'den ilk açıklama: Üzerimize düşen görevi yapacağız

İstanbul başsavcılığı, kongreyle ilgili 4 Mart’ta ‘hile’ ve ‘seçim kanununa muhalefet‘ iddiası üzerine soruşturma başlatmıştı.

İddianamede Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney ve Çelik dahil 10 kişi hakkında üç yıla kadar hapsi istenmişti.

İstanbul 45’inci Asliye Hukuk Mahkemesi bugün CHP İstanbul kongresini iptal etti.

Mahkeme Çelik ve yönetimini görevden alırken geçici olarak Gürsel Tekin, Zeki Şen, Hasan Babacan, Müjdat Gürbüz, Erkan Narsap’tan oluşan heyeti kayyım atadı.

196 delege tedbiren görevden uzaklaştırılırken yeni kongre süreci de durduruldu.

TGRT Haber’den Barış Yarkadaş’ın aktardığına göre Tekin, kayyım kararına ilişkin şunları söyledi:

“Çağrı heyeti kararını TGRT Haber’den öğrendim. Benim için de sürpriz oldu. Partimizin adliye koridorlarından kurtulması için elimi taşın altına koyacağım. Partimizi kayyıma bırakacak değiliz. CHP’yi birlik beraberlik içinde kongreye götüreceğiz. Heyetteki tüm arkadaşlar CHP’li isimlerden oluşturmuş. CHP bizim evimiz, yuvamız her şeyimizdir. Tüm arkadaşlarımız rahat olsun. CHP’yi CHP’liler yönetecek.”

Haberin Devamı

Son dakika! CHP İstanbul il kongresi iptal edildi: İl başkanı Özgür Çelik görevden alındı, yerine Gürsel Tekin kayyum olarak atandı!

Nedim Şener İmamoğlu'nu topa tuttu! 'Ekrem İmamoğlu milli güvenlik meseledir'

İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek'in evinin önünde hareketli dakikalar: 2 kişi gözaltına alındı!

Başkan Erdoğan'dan Özgür Özel'e Sinop yanıtı: 'Balıklar strese giriyormuş, ah ah ülkem ne hallere kaldı'