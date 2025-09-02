Son dakika! CHP İstanbul il kongresi iptal edildi: İl başkanı Özgür Çelik görevden alındı, yerine Gürsel Tekin kayyum olarak atandı!

Son dakika! CHP İstanbul il kongresi iptal edildi: İl başkanı Özgür Çelik görevden alındı, yerine Gürsel Tekin atandı!

CHP İstanbul İl Kongresi iptal edildi, CHP İstanbul İl Yönetimi görevden alındı.

İstanbul’da da 8 Ekim 2023 tarihinde gerçekleştirilen kongrenin iptali için açılan davada mahkeme, İl Başkanı Özgür Çelik ve mevcut yönetimin görevden alınmasına karar verdi.

196 delegenin tedbiren görevden uzaklaştırılmalarına karar verilirken mevcutta yürüyen kongre sürecinin de durulmasına karar verdi.

ÖZGÜR ÇELİK'TEN İLK AÇIKLAMA

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, konuya ilişkin ilk açıklamasında henüz kendilerine yapılmış bir tebliğ olmadığını söyledi. Çelik, "Meseleyi anlamaya çalışıyoruz" dedi.

GÜRSEL TEKİN KAYYUM OLARAK ATANDI

CHP İstanbul İl Başkanı olarak yönetime Gürsel Tekin'in de aralarında olduğu 5 kişi getirildi.

Bu isimler şunlar:

*Zeki Şen

*Hasan Babacan

*Müjdat Gürbüz

*Erkan Narsap

CHP MYK'SINDAN ACİL TOPLANTI KARARI

Bu gelişmenin ardından CHP MYK'sı saat: 17.00'de acilen toplantı kararı aldı.

GÜRSEL TEKİN'DEN İLK AÇIKLAMA GELDİ

TGRT Haber'e konuşan CHP İstanbul İl Başkanı Gürsel Tekin şu açıklamalarda bulundu:

“Çağrı heyeti kararını öğrendim. Benim için de sürpriz oldu. Partimizin adliye koridorlarından kurtulması için elimi taşın altına koyacağım. Partimizi kayyıma bırakacak değiliz. CHP’yi birlik beraberlik içinde kongreye götüreceğiz. Heyetteki tüm arkadaşlar CHP’li isimlerden oluşturmuş. CHP bizim evimiz, yuvamız her şeyimizdir. Tüm arkadaşlarımız rahat olsun. CHP’yi CHP’liler yönetecek.”