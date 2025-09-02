Nedim Şener İmamoğlu'nu topa tuttu! 'Ekrem İmamoğlu milli güvenlik meseledir'

İBB yolsuzluk soruşturmasında örgüt lideri olarak tutuklanarak cezaevine konulan Ekrem İmamoğlu hakkında çok önemli açıklamalarda bulunan gazeteci Nedim Şener yine gündem yaratacak açıklamalarda bulundu.

NEDİM ŞENER EKOL TV'DE ÖNEMLİ AÇIKLAMALARDA BULUNDU

Dün sabah saatlerinde İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek’in konutunun önünde şüpheli bir olay yaşandı.

İki motosikletli şahıs, evin önüne gelerek polis memurlarına Başsavcı’nın evini ve içeride olup olmadığını sordu. Durumdan şüphelenen güvenlik güçleri, şahısların peşine düşerek kısa sürede yakaladı.

"O MOTOSİKLETLİLERİ BİRİLERİNİN GÖNDERMEDİĞİNİ NERDEN BİLİYORSUNUZ"

Yaşanan bu olayla ilgili Ekol TV'de Pınar Işık Ardor'un sunduğu "Ekol gündem" programında değerlendirmelerde bulunan Nedim Şener, “Akın Gürlek her zaman hedeftir. Birisi işte motosikletle geçerken sormuş, Allah Allah! Öyle mi oluyor bu işler? Böyle merak edenler başsavcının evinin kapısına kadar gelip, ‘Burada başsavcı mı oturuyor?’ diyor. O motosikletlileri birisinin göndermediğini nereden biliyorsunuz?” sözleriyle dikkat çekti.

"SİZ EKREM İMAMOĞLUNUN NELER YAPTIĞINI BİLİYORMUSUNUZ"

"Mezarlıkta kafasına kurşun sıkıp intihar eden amcasına Ekrem İmamoğlu'nun neler yaptığını bilmiyorsunuz"

Haberin Devamı

"EKREM İMAMOĞLU MİLLİ GÜVENLİK MESELESİDİR"

Şener açıklamasında, “Siz Ekrem İmamoğlu'nu tanımıyorsunuz, Hasan İmamoğlu'nu (Ekrem İmamoğlu'nun babası) tanımıyorsunuz. Ekrem İmamoğlu'nun kardeşi Ali İmamoğlu'nun başına ne geldiğini bilmiyorsunuz. Kimse bilmiyor. Mezarlıkta kafasına kurşun sıkıp intihar eden amcasına Ekrem İmamoğlu'nun neler yaptığını bilmiyorsunuz. Belki bir gün birileri anlatır. Cumhurbaşkanlığını ele geçirmeye çalışan emperyalistlere peşkeş çekmeye çalışan bir üst yapılanmasından bahsediyoruz. Soruşturma başlamadan ben söyledim. Milli güvenlik meselesidir Ekrem İmamoğlu diye” ifadelerini kullandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek'in evinin önünde hareketli dakikalar: 2 kişi gözaltına alındı!

Başkan Erdoğan'dan Özgür Özel'e Sinop yanıtı: 'Balıklar strese giriyormuş, ah ah ülkem ne hallere kaldı'

Özgür Özel soruşturmasına Bakan Tunç'tan kinayeli yanıt: Kendisi bir eczacı, hukukçu olsa bu ayrımı yapabilir...

Özgür Özel'e kötü haber: Mansur Yavaş'tan dikkat çeken kurultay kararı!