İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek'in evinin önünde hareketli dakikalar: 2 kişi gözaltına alındı!

1 Eylül saat 00.00’da motosikletli 2 kişi İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek’in Sarıyer’deki evinin önünde koruma polislerine soru soran ve şüpheli hareketlerde bulunan 2 kişi gözaltına alındı...

İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek'in oturduğu evin önüne motosikletle giderek sokakta görevli koruma polislerine Başsavcının evine gelip gelmediğini soran 2 kişi aynı yerden 15 dakika sonra tekrar geçince şüphe üzerine gözaltına alındı. Şüphelilerin 2'sinin de suç kaydı olduğu tespit edildi.

İddiaya göre, 1 Eylül saat 00.00’da motosikletli 2 kişi İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek’in Sarıyer’deki evinin önüne giderek burada görevli bulunan koruma polisine, “Savcı geldi mi”, “Savcı ne zaman gelir” şeklinde sorular yönelterek daha sonra buradan uzaklaştılar.

SUÇ KAYITLARI TESPİT EDİLDİ

Habertürk'ten Ceylan Sever'in haberine göre şüpheliler 15 dakika sonra tekrar Başsavcının evinin önünden geçince burada bulunan polisler durumdan şüphelenerek GBT yaptı. Motosikletli 2 kişinin isimlerinin Taylan Ç. (22) ve Mustafa Emir K. (22) olduğu ve her ikisinin de suç kaydı olduğu tespit edildi. Şüphelilerin terör suçundan bir kaydı çıkmadı.

Haberin Devamı

TERÖR BAĞLANTISI İNCELENİYOR

Gözaltına alınan 2 şüpheli Organize Şube Müdürlüğü’ne sevk edildi. Ancak olayın terör bağlantısı olabileceğinin değerlendirilmesi üzerine şüpheliler Terör Şube Müdürlüğü’ne sevk edildiler. Şüphelilerin ifade alma işlemleri devam diyor.

Başkan Erdoğan'dan Özgür Özel'e Sinop yanıtı: 'Balıklar strese giriyormuş, ah ah ülkem ne hallere kaldı'

Özgür Özel soruşturmasına Bakan Tunç'tan kinayeli yanıt: Kendisi bir eczacı, hukukçu olsa bu ayrımı yapabilir...

Dünyanın en büyük 10 zengini açıklandı! Servetlerine servet kattılar