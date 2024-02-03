CHP Genel Başkanı, Hafize Gaye Erkan yorumu: “5 yıllığına gelmişti, 9 ayda görevden aldılar”…

Eski Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan’ın istifa etmesi CHP’ninde gündemine geldi. Haberin sıcağı sıcağına olmasıyla beraber yorumlarda gecikmedi. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, ise olayın perde arkasını sert sözlerle eleştirdi…

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CHP Genel Başkanı, Hafize Gaye Erkan yorumu: “5 yıllığına gelmişti, 9 ayda görevden aldılar”…

Cumhuriyet Halk Partisi, Manisa’da aday tanıtım toplantısı düzenledi. Toplantıya katılan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Manisa adaylarını tanıttı. Gündemde yer alan Merkez Bankası Başkanı’nın istifasına da değindi.

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ÖZEL’İN MERKEZ BANKASI YORUMU

Manisa adaylarının tanıtımı için CHP Genel Başkanı Özgür Özel şehre gitti. Manisa Atatürk Spor Salonu’nda yerel seçimler için ilçe adayları tanıtıldı. Öte yandan gündeme dair açıklamalarda bulunan Özel şunları söyledi;

“Ülke malumunuz, hep birlikte yaşıyoruz. Çok kötü yönetiliyor. Ülkenin en büyük sorunu enflasyon ve hayat pahalılığı. Hayat pahalılığı ile mücadeleyi kim yapacak? Kanunlara göre bir tek kurum var. Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası. Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası fiyat istikrarını sağlamakla, enflasyonla mücadeleyle görevli kurum. Bu nedenle iktidar hükümet tarafından atanacak ama politikaları uygularken özerk, bağımsız olacak, doğru kararlar verecek. Bu yüzden de 5 yıl süreyle başkanı değişmeyecek.

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Kanun öyle yazmış. Yıllarca 5 yılda değişmiş, istisna olmuş 4 yılda değişmiş. Ancak dün gece Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Gaye Hanım görevinden kendince istifa etti.”

ERKAN, ÜZERİNDEN ERDOĞAN’A YÜKLENDİ

Recep Tayyip Erdoğan'a sorarsan da görevinden alındı. 5 yılda 5'inci başkan. Son başkan 5 yıllığına gelmişti, her şeyi düzeltecekti, 9 ayın sonunda görevden aldılar. Aslında geçtiğimiz haftalarda nereye gittiğini biliyorduk. Genç, eğitimli bir kadın, Tayyip Erdoğan çağırmış, gelmiş ve görev yapıyor. Ancak görev yaptığı kurum Cumhuriyet'in kurumu. Onunla uğraşmaya başladılar. 1,5 yaşında evladı ile uğraşmaya başladılar. Anası, babası ile uğraşmaya başladılar. İstifaya zorladılar.”

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