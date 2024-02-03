Prof. Dr. Özgür Demirtaş, yeni Merkez Bankası Başkanı’nı ve piyasayı değerlendirdi…

3 Şubat Cumartesi gecesi yeni TCMB Başkanı açıklandı. Resmi Gazete’de yayımlanan kararname ile Fatih Karahan göreve getirildi. Birçok uzman yeni isimle ilgili değerlendirmede bulundu. Demirtaş, borsa yatırımcısı ve piyasayı da göz önünde alarak bir mesaj paylaştı…

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Prof. Dr. Özgür Demirtaş, yeni Merkez Bankası Başkanı’nı ve piyasayı değerlendirdi…

Gece geç saatlerde Resmi Gazete yayımlandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın imzasıyla beraber yeni TCMB Başkanı Fatih Karahan olarak atandı.

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Fatih Karahan’ın atanması çoğu ekonomist için sürpriz olmadı. Hafta sonunda gelen atama piyasadaki stresin de önün almış oldu. Uzman isim Demirtaş ise, borsa ve Merkez Bankası Başkanı’nı değerlendirdi.

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ÖZGÜR DEMİRTAŞ’TAN ÖNEMLİ DEĞERLENDİRME

"Yeni Merkez Bankası Başkan ataması ile ilgili görüşlerim:

Borsacı hesaplar, Hafize hanımın görevden alınmasının kötü olacağını düşündüler. Ortalığı ayağa kaldırdılar. HAYIR öyle olmayacak. Hafize hanım ile ilgili iddialar kurumun ciddiyeti açısından risk idi. Görevden alınması piyasalar için olumludur. Bu Naci Ağbal meselesi ile aynı değildir.

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CEVDET AKÇAY’I İSTEMİŞTİM

Ben şahsen Cevdet Akçay’ı istemiştim. Çünkü çok kötü başka bir tercihten korkmuştum. Ancak Fatih Karahan da gayet eğitimli ve liyakatli bir isim. Bundan sonra önemli olan Merkez Bankasının SIKI para politikasına hız kesmeden devam etmesi.

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Merkez Bankası görevini yaptıktan sonra iş Mali Politikaya düşüyor. Ekonomi bakanının söylediği Devletin ve siyasetçilerin TASARRUF yapması şart. Uzun vadeli iyileşme için de yıllardır söyleye söyleye dilimizde tüy biten yapısal reformlar şart.

Hafize hanımın ayrılmasının Borsa için kötü olacağını düşünüp, konu hakkında eğitimleri olmadığı için de PANİK olup oraya buraya saldıran kişiler mahçup olmuşlardır umarım. Hafize hanım ayrılınca Borsa etkilenmez, nasıl GİDECEKTİYSE öyle gider. Yani Çıkacaktıysa çıkar, Düşecektiyse düşer. Ortalığı ayağa kaldırmanın gereği yoktu ama Borsa hesapları 2-3 hafta önce çıldırmıştı.

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POLİTİKA DEVAM EDECEK

Yeni Başkanın ortodoks politikaya devam edeceğini düşünüyor ve umuyorum. Cevdet Akçay’ın birikiminden de bankanın yararlanmaya devam edeceğini umuyorum. Yabancı yatırımcının çekilmesi açısından bu çok önemli.

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Fatih Karahan atamasının Türkiye için olumlu olmasını diliyorum. Yapısal reformların yapılmasını ve Bu ekonomik krizden biran önce çıkılmasını ülkem için DİLİYORUM."

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