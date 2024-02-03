Eski Merkez Bankası Başkanı Erkan, 2 yıl boyunca maaşını almaya devam edecek mi? İşte iddia edilen rakam…

Eski TCMB Başkanı Hafize Gaye Erkan’ın görevden ayrılması halen konuşulmaya devam ediyor. Haftanın son iş gününde gelen açıklama nispeten piyasayı etkilemedi. Yeni TCMB Başkanı’da sıcağı sıcağına açıklandı. Ancak devletin eski başkanlara para ödediğini biliyor musunuz?

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Eski Merkez Bankası Başkanı Erkan, 2 yıl boyunca maaşını almaya devam edecek mi? İşte iddia edilen rakam…

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Eski Başkanı Hafize Gaye Erkan, dün görevinden ayrıldığını açıkladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan affını isteyen Erkan, israfı mesajını sosyal medya üzerinden verdi.

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Hemen ardından Bakan Şimşek ise, Erkan’a teşekkür ederek uygun kişinin geleceğini söylemiş ve ardından Fatih Karahan getirildi.

HAFİZE GAYE ERKAN, 2 YIL BOYUNCA MAAŞ ALACAK

TCMB Eski Başkanı Hafize Gaye Erkan, görevinden kendi isteği ile ayrıldı gibi gözüküyor. Ancak detaylara bakıldığında Erkan görevden alındı.

Görevden alınan eski Merkez Bankası Başkanları’na 2 yıl boyunca ödeme yapıldığı ortaya çıktı. Bu süreç yine sosyal medyayı salladı. Aktarılan bilgiye göre 2 yıl boyunca Hafize Gaye Erkan aylık 120 bin liranın üzerinde maaş alacak.

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