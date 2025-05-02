Bilim insanlarından kötü haber: Büyük deprem alarmı, yeni faylar keşfedildi!

Jeologlar, dünyanın en büyük levhalarından biri olan Pasifik Levhası’nın parçalanmakta olduğunu ortaya koydu. Okyanus altındaki bu çarpıcı keşif, küresel sismik tehlike haritasını kökünden değiştirebilir.

Toronto Üniversitesi’nden bilim insanları, Pasifik Okyanusu’nun derinliklerinde gerçekleştirdikleri son araştırmalarla, dünya genelinde büyük depremlere yol açabilecek yeni fay hatlarını gün yüzüne çıkardı. Araştırmaya göre, Pasifik Levhası’nı oluşturan yapı artık eskisi kadar sağlam değil; hatta parçalanmaya başlamış durumda. Bu çarpıcı keşif, Japonya’nın uyarılarıyla da birleşince, özellikle Pasifik kuşağında yaşayan ülkeler için endişe verici bir tablo ortaya koyuyor.

BİLİM İNSANLARI ALARM VERİYOR

Son yıllarda yaşanan büyük depremler dünya genelinde sismik faaliyetlerin arttığını gösteriyor. Özellikle Türkiye’de 6 Şubat’ta meydana gelen yıkıcı depremler ve İstanbul’da hissedilen 6.2 büyüklüğündeki sarsıntı, gözleri yeniden deprem araştırmalarına çevirdi. Myanmar’da gerçekleşen 7.7 ve 6.4 büyüklüğündeki depremler ise sadece yerel değil, Tayland, Çin, Hindistan ve Laos gibi çevre ülkelerde de hissedildi.

Japonya hükümetinin hazırladığı kapsamlı deprem raporu, Pasifik Okyanusu kıyısında yer alan Nankai Çukuru üzerinde duruyor. Rapora göre burada beklenen 9 büyüklüğündeki bir depremin yaklaşık 298 bin insanın yaşamını yitirmesine yol açabileceği ifade ediliyor.

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PASİFİK LEVHASI İÇİN TEHLİKE ÇANLARI ÇALIYOR

Toronto Üniversitesi’nden jeologlar tarafından yürütülen son araştırmada, Pasifik Okyanusu’nun zemininde daha önce tespit edilmemiş büyük deniz altı fayları bulundu. Bu fayların, Pasifik Levhası’nın bütünlüğünü tehdit ettiği ve levhanın parçalanmasına neden olduğu belirtildi.

Uzun süredir kabul gören “levhaların okyanus boyunca sabit şekilde hareket ettiği” yönündeki teorinin bu bulgularla çürütüldüğü vurgulanıyor. Özellikle Batı Pasifik Ateş Çemberi altındaki okyanus altı platolarının ciddi jeolojik deformasyonlar geçirdiği kanıtlandı.

DÖRT BÜYÜK PLATO RİSK ALTINDA

Araştırmacılar, özellikle dört önemli plato üzerinde durdu:

-Ontong Java

-Shatsky

-Hess

-Manihiki

Bu bölgelerde süper bilgisayarlarla yapılan sismik modellemeler, deniz tabanında büyük fay hatlarının oluştuğunu ortaya koydu. Bu fayların, levhayı batıya doğru çekerek okyanus kabuğunun yırtılmasına yol açtığı bildirildi.

Toronto Üniversitesi Yer Bilimleri Profesörü Russell Pysklywec, “Gezegenimizin nasıl çalıştığını açıklayan levha tektoniği teorisini geliştiriyoruz. Bu levhalar, düşündüğümüz kadar bozulmamış değil,” ifadelerini kullandı.

LEVHANIN EN ZAYIF NOKTALARI ORTAYA ÇIKTI

Bilim dünyası için en şaşırtıcı bulgu, daha önce kalın yapıları nedeniyle güçlü sanılan okyanus platolarının, aslında levhanın en zayıf noktaları olduğunun anlaşılması oldu. Bu platoların, levhanın Dünya’nın iç katmanlarına doğru bükülmesi sırasında parçalanmaya daha yatkın olduğu görüldü.

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