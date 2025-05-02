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İstanbul'da 1 Mayıs olayında son gelişme: Gözaltına alınanlardan 36'sı adliyeye sevk edildi!

İstanbul'da 1 Mayıs olayında son gelişme: İstanbul'da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde izinsiz toplantı ve gösteri yaptıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 408 şüpheliden 36'sı adliyeye sevk edildi.

İstanbul'da 1 Mayıs olayında son gelişme: Gözaltına alınanlardan 36'sı adliyeye sevk edildi!
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İstanbul'da 1 Mayıs olayında son gelişme: Gözaltına alınanlardan 36'sı adliyeye sevk edildi!

İstanbul'da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde izinsiz toplantı ve gösteri yaptıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 408 şüpheliden 36'sı adliyeye sevk edildi.

İstanbul'da 1 Mayıs olayında son gelişme: Gözaltına alınanlardan 36'sı adliyeye sevk edildi!

Kent genelinde İstanbul Valiliğinin izin verdiği kutlama alanları dışında yasa dışı eylem ve gösterilere katıldığı gerekçesiyle yakalanan 408 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

İstanbul'da 1 Mayıs olayında son gelişme: Gözaltına alınanlardan 36'sı adliyeye sevk edildi!

372 KİŞİ SERBEST

Gözaltındaki 36 şüpheli, sağlık kontrollerinin ardından adliyeye sevk edilirken 372 kişi ise dosyaları ikmalen gönderilmek üzere serbest bırakıldı.

İstanbul'da 1 Mayıs olayında son gelişme: Gözaltına alınanlardan 36'sı adliyeye sevk edildi!

Ayrıca, terör suçlarından aramaları olduğu tespit edilen 8 zanlının ise Terörle Mücadele Şube Müdürlüğündeki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

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Kaynak:AA

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