Depremde ölenlerin altınlarını çalmıştı: O, polis görevinden ihraç edildi!

Kahramanmaraş merkezli deprem felaketinde ölenlerin enkazdan çıkan altınlarını zimmetine geçiren polis, memurluktan ihraç edildi. Polis önümüzdeki günlerde ağır cezada yargılanacak.

Adana'da depremde yıkılan binanın enkazından çıkan altınları, hayatını kaybedenlerin yakınlarına teslim ettikten sonra, "Savcılık geri istiyor, bütün altınlar toplandıktan sonra yeniden teslim edeceğiz" diyerek zimmetine geçirdiği tespit edilen polis memuru hakkında 2 kez 'devlet memurluğundan çıkartma' cezası verildi. Soruşturması devam eden eski polisin, önümüzdeki günlerde ağır ceza mahkemesinde yargılanacağı öğrenildi.6 Şubat Kahramanmaraş merkezli depremlerde Adana'nın Çukurova ilçesi Huzurevleri Mahallesi'ndeki İhsan Bayram Sitesi C Blok'un yıkılması nedeniyle 82 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi de yaralandı. Yıkılan binanın enkazından çıkartılan altınlar ise 100. Yıl Şehit Rüstü Bayram Polis Merkezi'ne teslim edildi. Burada görevli polis memuru E.C. (30), binada hayatını kaybedenlerin yakınlarına altınları polis merkezinde güvenlik kamerasının önünde tutanak düzenleyerek teslim etti.

"ALTINLAR EKSİK, GERİ VERİN" DİYEREK ALDI

İddiaya göre, bir süre sonra polis memuru E.C., altınları teslim ettiği kişileri arayıp, "Ailenize ait başka altınlar da var. Hepsini tek teslim tutanağı ile vermem gerek. Bu nedenle altınları iade edin, savcı incelemeyi yaptıktan sonra size geri teslim edeceğim" diyerek polis aracıyla evlerine gidip altınları geri aldı. Bu sırada altınları bozdurduğunu söyleyen Orhan Boncukluğu'na şüpheli E.C. bir de , "Benim tanıdık kuyumcum var. Oraya git o altınları yeniden yaptır ve bana teslim et" dedi. Boncukluoğlu da yeniden altın yaptırıp teslim aldı.

ALTINLAR GELMEYİNCE AİLELER ŞÜPHELENDİ

Ancak bir süre sonra altınlar geri gelmedi, polis memuru da şüpheli cevaplar vermeye başladı. Mağdurlar, aynı apartmanda gelini ve 2 yeğenini kaybeden Avukat Nazan Akça Subaşı'ya ulaştı. Avukat Subaşı, polis memuru E.C. hakkında Adana Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu. Ancak dönemin savcısı takipsizlik kararı verdi. Bunun üzerine avukat Subaşı, savcının verdiği takipsizlik kararı üzerine Sulh Ceza Mahkemesi'ne başvurdu ve dönemin savcısının verdiği karar kaldırılıp soruşturma izni verildi. Bunun üzerine Emniyet Genel Müdürlüğü konuyla ilgili müfettiş görevlendirdi.

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2 KEZ MEMURLUKTAN ÇIKARTILDI, İSTİFA ETTİ

Müfettişlerin incelemesi devam ederken E.C., polislikten istifa etti. Ancak Emniyet Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Başkanlığı, E.C. hakkında 2 kez 'devlet memurluğundan çıkartma' cezası verdi. Hakkında zimmet, görevi kötüye kullanma, irtikap, denetim görevinin ihmali, rüşvet ve resen tespit edilecek diğer suçlar hakkında dava açılan eski polis, iddianamenin hazırlanmasının ardından önümüzdeki günlerde ağır ceza mahkemesinde yargılanmaya başlayacağı öğrenildi. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Avukat Nazan Akça Subaşı, "Depremlerden sonra insanlar canının derdine düşmüşken devletin polisi altınları zimmetine geçirdi. Biz savcılığa giderek şikayetçi olduk ama dönemin savcısı, polisin idari amiri olduğu için savcı hemen takipsizlik ile dosyayı kapattı. Biz de Sulh Ceza Mahkemesi'ne başvurduk ve onlar takipsizlik kararını kaldırdı. Emniyet Genel Müdürlüğü de müfettişleri aracılığı ile soruşturmasını tamamladı. Polis memuru hakkında 2 kez meslekten ihraç kararı verildi" dedi.

"TARİHLERİ DEĞİŞTİRİP KENDİNİ HAKLI GÖSTERMEYE ÇALIŞMIŞ"

Polis memurunun tutanakları dahi değiştirdiğini anlatan Subaşı, "Görevli polis hakkında soruşturma açılınca tutanakların tarihlerini dahi değiştirmiş. 28 Mart'ta teslim ettiği altınlar için 28 Nisan olarak tarihleri değiştirip kendisini haklı göstermeye çalışmış. Savcılık dosyasında bunların hepsi yer alıyor. Ben sadece kendi müvekkillerim ile ilgili olanları tespit ettim ve milyonluk bir vurgun söz konusu" diye konuştu.Depremzedelerin mağdur olduğunu ve altınları halen alamadıklarını aktaran Subaşı, "Vatandaşlar devletin polisine güvenip altınlarını geri verdi. Ancak bir süre sonra altınları alamayınca savcılığa gitmişler ve dönemin savcısı da o mağdurları karakola yönlendirmiş. O dönem savcı vatandaşı dinleseydi eğer nasıl bir dolandırıcılığın döndüğünü ortaya çıkacaktı. Ancak bizim araştırmalarımız ile bu soruşturma derinleşti. Dileriz ki böyle arsız ve hırsız polisler kamu görevini yerine getirmez, görevini layıkıyla yapan polislerimizin adı lekelenmez" diye konuştu.

"ALTINLAR GİTTİ, BİR DAHA GÖREMEDİK"

İhsan Bayram Sitesi C Blok'ta oğlunu, hamile gelinini ve torununu kaybeden Osman Özgen ise polis memuru E.C.'ye o dönem yaklaşık 200 bin liralık altın teslim ettiğini anlatarak, "Biz Kayseri'ye cenazeye giderken eşim altınlarımızı evladımın evine bıraktı. Biz Kayseri'ye giderken deprem oldu. Oğlumu, gelinimi ve torunumu kaybettim. Orada canımızın derdindeyken enkazdan altınların bulunduğu haberi geldi. Daha sonra karakola gittik, bize 2 bilezik teslim edildi ancak eve gittiğimizde 'bu altınlar sizin değil, geri verin' denilerek altınları geri aldı. O altınlar gitti, daha da göremedik" şeklinde konuştu.

"BİZLERİ AYLARCA OYALADI"

Polis memurunun uzun süre kendilerini oyaladığını vurgulayan Özgen, "Polisi arayıp 'sıkışığım altınları ver' dedim. Bana 'enkaz kaldırılması bitsin, bütün enkaz elensin, altınları öyle vereceğim' diyerek oyaladı. Savcılığa gittim ve o da 'buraya gelmeyin, biz 100. Yıl Polis Merkezi'ne göndereceğiz' dedi. Biz halen altınları beklerken başka komşulardan öğrendik ki dolandırılmışız. Şikayetçi olduk, şimdi görevden alınmış. Görevden alınmadan önce halen bizim çocukları arayıp 'altınları bulacağız, vereceğiz' diyerek oyalamış" ifadelerini kullandı.

"KARIŞIKLIK YAPTIM" DİYEREK KENDİNİ SAVUNDU

Öte yandan, meslekten ihraç edilen E.C.'nin ise savcılığa verdiği ifadesinde kimseyi mağdur etmediğini, altınları teslim ederken karışıklık yaptığını, bu sebeple birçok kişinin altınını gidip yeniden evlerinden aldığını söylediği öğrenildi.

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