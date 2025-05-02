LGBT paçavrasıyla Gezi provokasyonu yaptı: O gazeteciye büyük tepki!

Gazeteci ve Türkiye İşçi Partisi (TİP) Parti Meclisi üyesi İrfan Değirmenci, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nde, Ankara’daki yürüyüşte LGBTİ+ sembolü taşıyarak provokatif bir tavır sergiledi. Sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, Gezi Parkı eylemlerine ve Taksim’de gözaltına alınanlara selam gönderdi. Ancak bu tavrı, bazı kesimler tarafından sert bir şekilde eleştirildi. TİP LGBTİ+ Bürosu ise Değirmenci’yi savunarak, toplumsal barışa tehdit oluşturacak ayrımcılıklara karşı olduklarını belirten bir açıklama yaptı.

Gazeteci ve Türkiye İşçi Partisi (TİP) üyesi İrfan Değirmenci, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde gerçekleştirdiği skandal hareketle gündeme geldi. Ankara'daki kutlamalar sırasında sırtına LGBT paçavrası asan Değirmenci, bu provokatif tavrıyla hem işçi sınıfı mücadelesini hem de toplumsal barışı hiçe saydı. Bu eylemi sosyal medya hesabında paylaşarak dikkat çekti.

LGBT'YE VERDİĞİ DESTEKLE TANINIYOR

Değirmenci, daha önce de LGBTİ+’lara verdiği destekle tanınıyor. 2024 yılında Ankara'daki sözde "Onur Yürüyüşü"ne katılarak, "Yıllardır yürütmüyorlardı. Bu sene bu kadarcık yürüyor oldukları için kendileriyle gurur duyarak evlerine gidecekler. İşte bu yüzden adına Onur Yürüyüşü deniyor" ifadeleriyle LGBTİ+ propagandasına zemin hazırlamıştı. Ayrıca, bir sosyal medya paylaşımında kendisine "İrfan sen gay misin?" diye soran bir kullanıcıya, "Evet. Sen?" diye cevap vererek daha da dikkat çekmişti.

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SOSYAL MEDYADA BÜYÜK TEPKİ ALDI

Değirmenci'nin paylaştığı sosyal medya gönderisi, kısa sürede büyük tepki topladı. Kullanıcılar, Değirmenci'nin bu hareketinin, Emek ve Dayanışma Günü’nün ruhuyla hiçbir şekilde örtüşmediğini belirterek, onun bu eylemini kötü niyetli ve siyasi bir provokasyon olarak değerlendirdi.

TİP’İN BİR KEZ DAHA SKANDAL AÇIKLAMASI

TİP LGBTİ+ Bürosu, Değirmenci'nin eylemini savunarak, "Toplumsal barışı tehdit edecek tüm ayrımcılıklara karşı duruşunu koruması" gerektiğini ifade etti.

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