Başkan Eren Ali Bingöl'den Bir örnek proje daha: Bir barınak değil, yaşam alanı inşa ediyoruz

Tuzla’da sahipsiz hayvanlara yönelik hizmet verecek Koç Pati Rehabilitasyon Merkezi’nin temel atma töreni gerçekleştirildi. Tuzla Belediyesi ile Vehbi Koç Vakfı iş birliğiyle hayata geçirilen proje kapsamında, 75 dönümlük arazi üzerine inşa edilecek merkez; tedavi, bakım ve sahiplendirme süreçlerini bir arada yürütecek. Merkez tamamlandığında bin 400 köpek ve 500 kediye ev sahipliği yapacak.

Tuzla Belediyesi, Vehbi Koç Vakfı iş birliğiyle sokak hayvanlarına umut olacak önemli bir projeye imza atıyor. Koç Pati Rehabilitasyon Merkezi’nin temeli, 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Gününde Akfırat’ta düzenlenen törenle atıldı. Törene Tuzla Belediye Başkanı Av. Eren Ali Bingöl, Ataşehir Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel, Koç Holding CEO’su Levent Çakıroğlu, Vehbi Koç Vakfı Genel Müdürü Oğuz Toprakoğlu, Koç Holding ve Vehbi Koç Vakfı temsilcileri ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Merkez, hem fiziki yapısı hem de sunduğu hizmetlerle Türkiye’de örnek gösterilecek bir rehabilitasyon alanı olma özelliği taşıyor.

“KISIRLAŞTIRMADAN AŞILAMAYA KADAR BİRÇOK TEDAVİ BU MERKEZDE”

Merkezde sahipsiz hayvanların kısırlaştırılması, tedavi edilmesi ve aşılanması gibi temel sağlık hizmetleri verilecek. Yatar hasta bakımına ihtiyaç duyan hayvanlar için özel alanlar oluşturulacak. Doğal yaşam alanlarına uygun şekilde tasarlanacak barınma bölümlerinde, hayvanların daha huzurlu koşullarda yaşamaları hedefleniyor.

Projede ayrıca idari bina, mama deposu, yavrulu anne ünitesi, kedi evi, karantina binası, ilaç deposu, tedavi sonrası bakım alanı, post-operasyon binası, personel ve yemekhane binaları ile açık alan patipark yer alacak.

BAŞKAN EREN ALİ BİNGÖL: BİR BARINAK DEĞİL, YAŞAM ALANI İNŞA EDİYORUZ

Projenin tamamen iş birliğine dayalı ve kamu bütçesi harcamadan hayata geçirildiğine dikkat çeken Tuzla Belediye Başkanı Av. Eren Ali Bingöl, öncelikle projeye en başından itibaren destek veren Koç Holding A.Ş. Şeref Başkanı ve Yönetim Kurulu Üyesi Rahmi M. Koç’a, Vehbi Koç Vakfı’na ve emeği geçen herkese teşekkür etti.

Haberin Devamı

Bingöl, merkezin amacının yalnızca geçici barınma sağlamak olmadığını vurgulayarak sözlerine şöyle devam etti:

“Bugün Tuzla’mızda sadece bir yapının temelini atmıyoruz; insanlığımızı, vicdanımızı ve kalplerimizdeki sevgiyi ortaya koyuyoruz. Bu merkez bir zorunluluk değil, bir sorumluluk. Tüm canlılarla birlikte yaşamanın mümkün olduğu bir şehir inşa etmek elimizde. Bu bilinçle, sahipsiz patili dostlarımızın güvenle yaşayabileceği, tedavi görebileceği ve yeni yuvalarına kavuşabileceği bir merkezi Tuzla’mıza kazandırıyoruz.

“Vehbi Koç Vakfı iş birliğiyle, belediye bütçesi harcanmadan gerçekleştirdiğimiz bu proje, Türkiye’de örnek bir modeldir. Bu merkez, sahiplendirme oranı yüksek, modern, şeffaf ve toplumsal farkındalık yaratan bir yapı olacak.”

“BİRÇOK DESTEKLEYİCİ TEŞVİK SİSTEMİ ÜZERİNDE ÇALIŞIYORUZ”

Başkan Bingöl, merkezin açılışı için 2026 yılını işaret ederek, bazı teşvik sistemlerini de duyurdu:

“Koç Pati Rehabilitasyon Merkezi’nden bir patili dostumuzu sahiplenen vatandaşlarımız, VetAmerikan Hayvan Hastanesi’nde ilk veteriner muayenesini ücretsiz yaptırabileceği bir teşvik oluşturmayı hedefliyoruz. Bunun yanında birçok destekleyici teşvik sistemi üzerinde çalışıyoruz.”

“Biz bu tesise hayvanları toplamak ya da izole etmek için bakmıyoruz. Amacımız; onların sağlıklı yaşam sürebileceği, sıcak yuvalara kavuşabileceği bir rehabilitasyon ve yaşam merkezi oluşturmak.”

TOPLUMSAL HASSASİYETLERE DUYARLI BİR ÇÖZÜM MODELİ

Sokak hayvanları konusunda toplumda iki farklı görüş bulunduğuna dikkat çeken Başkan Bingöl, merkezin bu iki yaklaşıma da cevap vereceğini söyledi:

“Bir kesim sokak hayvanlarını mahallesinde istemediğini söylüyor. Bu, özellikle çocukların güvenliği açısından anlaşılabilir bir kaygıdır. Diğer yanda hayvanseverlerimiz, bu canlılara sağlıklı ve güvenli bir yaşam alanı sunmamız gerektiğini savunuyor. İşte biz de tam bu iki hassasiyeti birleştiren bir çözüm sunuyoruz.”

“KOÇ PATİ REHABİLİTASYON MERKEZİ, SAHİPSİZ CANLARA GÜVENLİ BİR YAŞAM ALANI OLACAK”

Vehbi Koç Vakfı Genel Müdürü Oğuz Toprakoğlu, projenin anlamını şu sözlerle aktardı:

“4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü gibi anlamlı bir günde, Tuzla’da, hepimizi heyecanlandıran bir projenin ilk adımı için bir aradayız. Koç Pati Rehabilitasyon Merkezi’nin temelini atarken, sahipsiz hayvanlara güvenli bir yaşam alanı sağlama ve bakımını güçlendirme amacımızı somut bir şekilde hayata geçiriyoruz. Koç Holding Şeref Başkanı Sayın Rahmi M. Koç’un öncülüğünde, Tuzla Belediyesi’yle el ele yürüttüğümüz bu proje, toplumsal dayanışmanın ve hayvan sevgisinin somut bir göstergesi olacak. Hep birlikte, bu merkezin pek çok canın hayatına dokunacağına ve topluma örnek olacağına inanıyorum.”

Bölge Gündem.com/ Muhammed Ali Kanıçok - Yerel

Tuzla Belediyesinden sağlığa yatırım: İçmeler Şehit Yüksel Taşpınar Aile Sağlığı Merkezi hizmete açıldı

Tuzla Belediyesi Kariyer Merkezi'nden yüzlerce kişiye iş fırsatı

Tuzla Belediyesi’nden ücretsiz diyetisyen hizmeti: Sağlıklı yaşam için 3 kolay adım

Tuzla Belediyesi'nden vatandaş odaklı çalışmalar