  1. Anasayfa
  2. Yerel
  3. Pendik Bölge Hastanesi Türk Kalp Müziği Korosu’ndan “Bir Şarkı Bin Hatıra” Konseri

Pendik Bölge Hastanesi Türk Kalp Müziği Korosu’ndan “Bir Şarkı Bin Hatıra” Konseri

Pendik Bölge Hastanesi Türk Kalp Müziği Korosu, “Bir Şarkı Bin Hatıra” temalı özel konseriyle Pendik’te müzik dolu unutulmaz bir geceye imza attı.

Pendik Bölge Hastanesi Türk Kalp Müziği Korosu’ndan “Bir Şarkı Bin Hatıra” Konseri
Yayınlanma:

Yönetim Kurulu Başkanlığını Prof. Dr. Turgut Göksoy’un yaptığı koro, Şef Pınar Dilek Yılmaz yönetiminde sahne aldı.

Konser, 8 Aralık 2025 Pazartesi günü saat 20.00’de Yunus Emre Kültür Merkezinde gerçekleştirildi. Türk müziğinin seçkin eserlerinin seslendirildiği gecede salonu dolduran Pendikliler, birbirinden güzel eserlerle keyifli bir müzik yolculuğuna çıktı.

Pendik Bölge Hastanesi Türk Kalp Müziği Korosu’ndan “Bir Şarkı Bin Hatıra” Konseri

Gecede Pendik Kaymakamı Mehmet Yıldız, sinema sanatçıları, koro şefleri, muhtarlar, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve çok sayıda sanatsever vatandaş yer aldı.

Pendik Bölge Hastanesi Türk Kalp Müziği Korosu’ndan “Bir Şarkı Bin Hatıra” Konseri

Koro üyeleri, Türk kalp müziğinin incelikle işlenmiş eserlerini başarıyla icra ederek dinleyicilere unutulmaz anlar yaşattı.

Pendik Bölge Hastanesi Türk Kalp Müziği Korosu’ndan “Bir Şarkı Bin Hatıra” Konseri

Sunuculuğunu Nurdan Sezer’in üstlendiği programda, koronun başkanlığını Hüseyin Afyoncu gerçekleştirdi.

Pendik Bölge Hastanesi Türk Kalp Müziği Korosu’ndan “Bir Şarkı Bin Hatıra” Konseri

Pendikliler, “Bir Şarkı Bin Hatıra” konseriyle hem nostalji dolu hem de duygusal bir müzik akşamının tadını çıkardı.

Pendik Bölge Hastanesi Türk Kalp Müziği Korosu’ndan “Bir Şarkı Bin Hatıra” Konseri

Bölge Gündem Haber / Muhammed Ali Kanıçok - Yerel

Özel Pendik Bölge Hastanesi bilgilendiriyor: Gıda zehirlenmelerinden nasıl korunabiliriz?Özel Pendik Bölge Hastanesi bilgilendiriyor: Gıda zehirlenmelerinden nasıl korunabiliriz?

Özel Pendik Bölge Hastanesi bilgilendiriyor: Variste Termal Ablasyon Tedavisi nasıl yapılır?Özel Pendik Bölge Hastanesi bilgilendiriyor: Variste Termal Ablasyon Tedavisi nasıl yapılır?

Pendik Bölge Hastanesi bilgilendiriyor: Parapleji nedir? Nasıl tedavi edilir?Pendik Bölge Hastanesi bilgilendiriyor: Parapleji nedir? Nasıl tedavi edilir?

Pendik Bölge hastanesi bilgilendiriyor: Koşucu dizi rahatsızlığı nedir? Koşucu dizi rahatsızlığının belirtileri ve tedavi yöntemleri nelerdir?Pendik Bölge hastanesi bilgilendiriyor: Koşucu dizi rahatsızlığı nedir? Koşucu dizi rahatsızlığının belirtileri ve tedavi yöntemleri nelerdir?

Kaynak:Bölge Gündem Haber

Etiketler :
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT
Yerel
PESİAD’dan İstanbul Gedik Üniversitesi Rektör Vekili Prof. Dr. Feriha Erfan Kuyumcu’ya hayırlı olsun ziyareti
PESİAD’dan İstanbul Gedik Üniversitesi Rektör Vekili Prof. Dr. Feriha Erfan Kuyumcu’ya hayırlı olsun ziyareti
PESİAD "Pendikli Gençler İcat Çıkartıyor" Bilim ve Fikir Yarışması bu yıl 6’ncı kez gerçekleştirmeye hazırlanıyor
PESİAD "Pendikli Gençler İcat Çıkartıyor" Bilim ve Fikir Yarışması bu yıl 6’ncı kez gerçekleştirmeye hazırlanıyor
CHP Pendik Gençlik Kollarından MESEM'e tepki: İş cinayetlerinde çocuklar kayboluyor
CHP Pendik Gençlik Kollarından MESEM'e tepki: İş cinayetlerinde çocuklar kayboluyor
Tuzla Belediye Başkanı Av. Eren Ali Bingöl'ün mutlu günü: Can ismini verdikleri evlatları dünyaya geldi!
Tuzla Belediye Başkanı Av. Eren Ali Bingöl'ün mutlu günü: Can ismini verdikleri evlatları dünyaya geldi!
Tuzla’da Engelsiz Fest coşkusu
Tuzla’da Engelsiz Fest coşkusu
Nasibe Eryetiş Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nden Dijital Geleceğe Güvenli Adım: Siber Güvenlik Haftası Coşkusu
Nasibe Eryetiş Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nden Dijital Geleceğe Güvenli Adım: Siber Güvenlik Haftası Coşkusu
PESİAD Tedarikçi Günleri Buluşmaları “İnşaat Sektörü” ile Başladı
PESİAD Tedarikçi Günleri Buluşmaları “İnşaat Sektörü” ile Başladı