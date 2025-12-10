Pendik Bölge Hastanesi Türk Kalp Müziği Korosu’ndan “Bir Şarkı Bin Hatıra” Konseri

Yönetim Kurulu Başkanlığını Prof. Dr. Turgut Göksoy’un yaptığı koro, Şef Pınar Dilek Yılmaz yönetiminde sahne aldı.

Konser, 8 Aralık 2025 Pazartesi günü saat 20.00’de Yunus Emre Kültür Merkezinde gerçekleştirildi. Türk müziğinin seçkin eserlerinin seslendirildiği gecede salonu dolduran Pendikliler, birbirinden güzel eserlerle keyifli bir müzik yolculuğuna çıktı.

Gecede Pendik Kaymakamı Mehmet Yıldız, sinema sanatçıları, koro şefleri, muhtarlar, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve çok sayıda sanatsever vatandaş yer aldı.

Koro üyeleri, Türk kalp müziğinin incelikle işlenmiş eserlerini başarıyla icra ederek dinleyicilere unutulmaz anlar yaşattı.

Sunuculuğunu Nurdan Sezer’in üstlendiği programda, koronun başkanlığını Hüseyin Afyoncu gerçekleştirdi.

Pendikliler, “Bir Şarkı Bin Hatıra” konseriyle hem nostalji dolu hem de duygusal bir müzik akşamının tadını çıkardı.

Bölge Gündem Haber / Muhammed Ali Kanıçok - Yerel

