Gazeteci Halil Topal Kalp krizi geçirdi

Halil Topal, yaşadığı kalp rahatsızlığı nedeniyle Koşuyolu Lütfi Kırdar Hastanesi’nde tedavi altına alındı. Yapılan kontrollerin ardından anjiyo olan meslektaşımızın hastanedeki tedavisinin devam ettiği öğrenildi.

Son Haber Gazetesi imtiyaz sahibi Halil Topal’ın sağlık durumunun doktorlar tarafından yakından takip edildiği, istirahat sürecinin hastanede sürdüğü bildirildi.

Basın camiasında uzun yıllardır emek veren meslektaşımıza, BÖLGE GÜNDEM HABER ekibi olarak; Sayın Halil Topal’a geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, acil şifalar diliyoruz..