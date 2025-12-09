  1. Anasayfa
  2. Yerel
  3. PESİAD’dan İstanbul Gedik Üniversitesi Rektör Vekili Prof. Dr. Feriha Erfan Kuyumcu’ya hayırlı olsun ziyareti

PESİAD’dan İstanbul Gedik Üniversitesi Rektör Vekili Prof. Dr. Feriha Erfan Kuyumcu’ya hayırlı olsun ziyareti

Pendik Sanayici ve İş Adamları Derneği (PESİAD) Başkanı Cüneyt Battal ve Yönetim Kurulu Üyeleri, İstanbul Gedik Üniversitesi Rektör Vekili görevine atanan Prof. Dr. Feriha Erfan Kuyumcu’ya hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

PESİAD’dan İstanbul Gedik Üniversitesi Rektör Vekili Prof. Dr. Feriha Erfan Kuyumcu’ya hayırlı olsun ziyareti
Yayınlanma:

Ziyarete ilişkin PESİAD sosyal medya hesaplarından şu paylaşım yapıldı:

“İstanbul Gedik Üniversitesi Rektör Vekili görevine atanan Sn. Prof. Dr. Feriha ERFAN KUYUMCU’ya hayırlı olsun ziyaretinde bulunduk.

PESİAD’dan İstanbul Gedik Üniversitesi Rektör Vekili Prof. Dr. Feriha Erfan Kuyumcu’ya hayırlı olsun ziyareti

Görüşmemizde; Pendik’te eğitim–üniversite–sanayi işbirliğinin güçlendirilmesi, nitelikli insan kaynağı yetiştirilmesine yönelik ortak eğitim programlarının geliştirilmesi, öğrencilerin uygulamalı deneyim kazanacağı staj, AR-GE ve proje temelli iş birlikleri ile ilçemizin bilim ve teknoloji ekosistemine katkı sunacak yeni ortak çalışmalar üzerine kapsamlı bir istişare gerçekleştirdik.

PESİAD’dan İstanbul Gedik Üniversitesi Rektör Vekili Prof. Dr. Feriha Erfan Kuyumcu’ya hayırlı olsun ziyareti

Nazik misafirperverlikleri Rektör Vekilimize ve iş birliğine yönelik güçlü yaklaşımları için Gedik Holding Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Erkan AKTEN’e teşekkür ediyoruz.”

Bölge Gündem Haber / Muhammed Ali Kanıçok

PESİAD "Pendikli Gençler İcat Çıkartıyor" Bilim ve Fikir Yarışması bu yıl 6’ncı kez gerçekleştirmeye hazırlanıyorPESİAD "Pendikli Gençler İcat Çıkartıyor" Bilim ve Fikir Yarışması bu yıl 6’ncı kez gerçekleştirmeye hazırlanıyor

PESİAD Tedarikçi Günleri Buluşmaları “İnşaat Sektörü” ile BaşladıPESİAD Tedarikçi Günleri Buluşmaları “İnşaat Sektörü” ile Başladı

PESİAD, Pendik Merkez ilkokulunu ziyaret ederek Öğretmenler gününü kutladıPESİAD, Pendik Merkez ilkokulunu ziyaret ederek Öğretmenler gününü kutladı

PESİAD, inşaat sektöründeki işbirliğini güçlendirmek için önemli bir adım atıyorPESİAD, inşaat sektöründeki işbirliğini güçlendirmek için önemli bir adım atıyor

PESİAD geleneksel basın toplantısı ile yerel basınla bir araya geldi: Başkan Cüneyt Battal'dan 20. yıl vurgusuPESİAD geleneksel basın toplantısı ile yerel basınla bir araya geldi: Başkan Cüneyt Battal'dan 20. yıl vurgusu

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT
Yerel
PESİAD "Pendikli Gençler İcat Çıkartıyor" Bilim ve Fikir Yarışması bu yıl 6’ncı kez gerçekleştirmeye hazırlanıyor
PESİAD "Pendikli Gençler İcat Çıkartıyor" Bilim ve Fikir Yarışması bu yıl 6’ncı kez gerçekleştirmeye hazırlanıyor
CHP Pendik Gençlik Kollarından MESEM'e tepki: İş cinayetlerinde çocuklar kayboluyor
CHP Pendik Gençlik Kollarından MESEM'e tepki: İş cinayetlerinde çocuklar kayboluyor
Tuzla Belediye Başkanı Av. Eren Ali Bingöl'ün mutlu günü: Can ismini verdikleri evlatları dünyaya geldi!
Tuzla Belediye Başkanı Av. Eren Ali Bingöl'ün mutlu günü: Can ismini verdikleri evlatları dünyaya geldi!
Tuzla’da Engelsiz Fest coşkusu
Tuzla’da Engelsiz Fest coşkusu
Nasibe Eryetiş Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nden Dijital Geleceğe Güvenli Adım: Siber Güvenlik Haftası Coşkusu
Nasibe Eryetiş Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nden Dijital Geleceğe Güvenli Adım: Siber Güvenlik Haftası Coşkusu
PESİAD Tedarikçi Günleri Buluşmaları “İnşaat Sektörü” ile Başladı
PESİAD Tedarikçi Günleri Buluşmaları “İnşaat Sektörü” ile Başladı
PESİAD, Pendik Merkez ilkokulunu ziyaret ederek Öğretmenler gününü kutladı
PESİAD, Pendik Merkez ilkokulunu ziyaret ederek Öğretmenler gününü kutladı