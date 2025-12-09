PESİAD’dan İstanbul Gedik Üniversitesi Rektör Vekili Prof. Dr. Feriha Erfan Kuyumcu’ya hayırlı olsun ziyareti
Pendik Sanayici ve İş Adamları Derneği (PESİAD) Başkanı Cüneyt Battal ve Yönetim Kurulu Üyeleri, İstanbul Gedik Üniversitesi Rektör Vekili görevine atanan Prof. Dr. Feriha Erfan Kuyumcu’ya hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.
Ziyarete ilişkin PESİAD sosyal medya hesaplarından şu paylaşım yapıldı:
“İstanbul Gedik Üniversitesi Rektör Vekili görevine atanan Sn. Prof. Dr. Feriha ERFAN KUYUMCU’ya hayırlı olsun ziyaretinde bulunduk.
Görüşmemizde; Pendik’te eğitim–üniversite–sanayi işbirliğinin güçlendirilmesi, nitelikli insan kaynağı yetiştirilmesine yönelik ortak eğitim programlarının geliştirilmesi, öğrencilerin uygulamalı deneyim kazanacağı staj, AR-GE ve proje temelli iş birlikleri ile ilçemizin bilim ve teknoloji ekosistemine katkı sunacak yeni ortak çalışmalar üzerine kapsamlı bir istişare gerçekleştirdik.
Nazik misafirperverlikleri Rektör Vekilimize ve iş birliğine yönelik güçlü yaklaşımları için Gedik Holding Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Erkan AKTEN’e teşekkür ediyoruz.”
Bölge Gündem Haber / Muhammed Ali Kanıçok
