PESİAD’dan İstanbul Gedik Üniversitesi Rektör Vekili Prof. Dr. Feriha Erfan Kuyumcu’ya hayırlı olsun ziyareti Pendik Sanayici ve İş Adamları Derneği (PESİAD) Başkanı Cüneyt Battal ve Yönetim Kurulu Üyeleri, İstanbul Gedik Üniversitesi Rektör Vekili görevine atanan Prof. Dr. Feriha Erfan Kuyumcu’ya hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.