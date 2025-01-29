Tuzla Belediyesi'nden vatandaş odaklı çalışmalar

Tuzla Belediyesi, ilçedeki çalışmalarını vatandaşların taleplerini göz önünde bulundurarak sürdürüyor. Belediye Başkanı Eren Ali Bingöl, "Tuzla için her gün daha fazla çalışacak, birlikte daha iyisini başaracağız" dedi.

Tuzla Belediyesi, vatandaş odaklı sosyal belediyecilik anlayışı ile çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda Belediye Başkanı Eren Ali Bingöl, vatandaşların sorunlarını çözüme kavurşturmak için "Yakın Çözüm Ekibi" ile mahalle ziyaretlerini sürdürüyor.

Ayrıca Tuzla Belediyesi, İstanbul Büyükşehir Belediyesi iş birliğinde projeler geliştiriyor. Bu çerçevede yakın zamanda Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun katılımıyla Tuzla Sosyal Yaşam Merkezi’nin temeli atıldı. Ayrıca İstasyon Mahallesi pazaryerinin asfaltlama çalışması tamamlandı ve kapalı pazaryeri çalışmalarının başlatıldığı müjdelendi.

Vatandaş ve belediye arasındaki iletişimi sağlamlaştırmak için Belediye binasında vatandaşların sorunlarını ve taleplerini kolaylıkla iletebildiği bir hizmet ortamı oluşturuldu. Ayrıca, sosyal medya platformları aracılığıyla Tuzlalılar sürekli bilgilendiriliyor ve gelişmeler açık bir şekilde paylaşılıyor.

Bingöl, yapılan ve yapılacak hizmetlere ilişkin olarak, "Tuzla için her gün daha fazla çalışacak, birlikte daha iyisini başaracağız" dedi.



