  3. Ünlülere uyuşturucu operasyonunda çember büyüyor! Oyuncu Ezgi Eyüboğlu dahil birçok gözaltı daha var!

Ünlülere uyuşturucu operasyonunda çember büyüyor! Oyuncu Ezgi Eyüboğlu dahil birçok gözaltı daha var!

Ünlülere uyuşturucu operasyonunda çember büyüyor: İstanbul'da uyuşturucu operasyonunda oyuncu Ezgi Eyüboğlu dahil 8 şüpheli gözaltına alındı.

Yayınlanma:

Ünlülere uyuşturucu operasyonunda çember büyüyor: İstanbul'da uyuşturucu operasyonunda oyuncu Ezgi Eyüboğlu dahil 8 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul'da ünlülere yönelik bir uyuşturucu operasyonu daha düzenlendi. Uyuşturucu madde kullanma suçundan hakkında gözaltı kararı verilen isimlerden bir tanesi de ünlü oyuncu Ezgi Eyüboğlu oldu.

Teşkilat dizisinde Ceren karakteriyle yer alan Ezgi Eyüboğlu dahil toplamda 8 şüpheli için düğmeye basıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında, 'Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti' suçundan Eser Küçükerol, İsmail Ahmet Akçay, 'Kullanmak İçin Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Satın Almak' suçundan Saadet Ezgi Eyüboğlu, 'Fuhuşa Teşvik ve Aracılık Etme' suçundan Yiğit Macit, Mehmet Ali Gül, Gizem Türedi ve Mehmet Güçlü gözaltına alındı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

ARAMALARDA ÇOK SAYIDA UYUŞTURUCU MADDE BULUNDU

Şüphelilerin evinde yapılan aramalarda, 3 ruhsatsız tabanca, 111 adet uyuşturucu hap, 4 parça kristal şeklinde uyuşturucu madde, çok sayıda uyuşturucu madde kullanmaya yarayan aparatlar ve uyuşturucu madde öğütücüsü, 9 deste üstünde ve altında 100'er dolar bulunan boş kağıtlarının bulunduğu deste ve 19 adet orta kısımları kesik sahte dolar ele geçirildi.

EZGİ EYÜBOĞLU KİMDİR?

15 Haziran 1988 doğumlu Ezgi Eyüboğlu, 2011 yılında Kalbim Seni Seçti dizisinde rol alarak oyunculuğa adım attı. 2012 yılında Muhteşem Yüzyıl dizisindeki "Aybige Hatun" rolüyle ünlendi.

