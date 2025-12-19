"Mehmet Akif alem yaparken görüntülü arardı" iddialarına, Süleyman Soylu bakın ne dedi?

Eski Habertürk Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Akif Ersoy'un tutuklanmasının ardından büyük bir iddia daha gündeme geldi... "Mehmet Akif alem yaparken görüntülü arardı" iddialarına, Süleyman Soylu bakın ne dedi? İşte dikkat çeken detaylar...

Mehmet Akif Ersoy'un tutuklanmasının ardından, "gecenin bir yarısında Süleyman Soylu'yu görüntülü arayıp konuştuğu" iddiaları gündeme geldi. Bu iddialara yanıt veren Soylu, "Hayatımda hiç kimse beni bu kadar iffetsiz bir ortamda arama cesaretine sahip olamadı" dedi. Soylu ayrıca, Ersoy'un kendisini Trabzon Kitap Fuarı sırasında görüntülü olarak aradığını ve bu durumun "etrafına şekil yapmak için görüntülü arardı" şeklinde sunulmasının lekeleme gayreti olduğunu ifade etti.

Tutuklanarak cezaevine gönderilen eski Habertürk Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Akif Ersoy için "Kızlara hava atmak için gecenin bir yarısında Süleyman Soylu'yu görüntülü arayıp konuştuğu çok oldu" iddialarıyla ilgili Süleyman Soylu açıklama yaptı.İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında 'Uyuşturucu madde kullanılmasına yer ve imkan sağlamak' ve 'Çevresindeki kadınları cinsel ilişkiye sokarak sektörel ve maddi anlamda menfaat sağlanması' suçlamalarıyla tutuklanarak Silivri Cezaevi'ne gönderilen Mehmet Akif Ersoy hakkında her gün yeni bir iddia ortaya atılıyor.

"HİÇBİR ŞEY BULAMADINIZ"

Mehmet Akif'in, kızlara hava atmak için gecenin bir yarısında Süleyman Soylu'yu görüntülü arayıp konuştuğu iddia edildi. Bu iddialarla ilgili Soylu'dan açıklama geldi. Soylu, "Bana bugüne kadar yüzlerce iftira, binlerce yakıştırma yapıldı. Hiçbir şey bulamadınız, bulamayacaksınız. Çünkü yok." dedi.

"KİTAP FUARINDA ARADI"

Soylu paylaşımın devamında, "Üzüntüm şudur: 22 Kasım'da gittiği Trabzon Kitap Fuarı'nda, hemşehrilerimle birlikteyken bahsim geçince saat 12.22'de beni telefonla görüntülü olarak arayan Mehmet Akif Ersoy'un bu aramasının, ne idüğü belirsiz birinin "etrafına şekil yapmak için görüntülü arardı" ifadesiyle sunulması; ismim üzerinden bir kez daha maruz bırakıldığım bir lekeleme gayreti ve istismardır." ifadelerini kullandı.

"KİMSE İFFETSİZ BİR ORTAMDA ARAMA CESARETİNE SAHİP OLAMADI"

"Alem yaparken Soylu'yu arardı" iddialarına hayli kızan Soylu, "Üzüldüm. Çünkü devletine ve milletine hesapsız hizmet eden insanlara yönelik bu hassasiyetsizlikle ne ilk ne de son kez karşılaşıyorum. Benim hakkımda; "FETÖ'nün medya imamı ile iş birliği içerisinde kitap yazan", "her dönem kullanılan ve korunan kişilerden", mal bulmuş Mağribi gibi "alem yaparken Soylu'yu arardı" şeklinde atılan başlıklar, haysiyetsizliktir ve şerefsizliktir. Hayatımda hiç kimse beni bu kadar laubali, bu kadar iffetsiz bir ortamda arama cesaretine sahip olamadı; olamaz. Allah her şeyi bilen, gören ve işitendir. Ve tuzak kuranların tuzaklarını boşa çıkaranların en hayırlısı O'dur." tepkisini gösterdi.

Kaynak: Sondakika.com

