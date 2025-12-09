PESİAD "Pendikli Gençler İcat Çıkartıyor" Bilim ve Fikir Yarışması bu yıl 6’ncı kez gerçekleştirmeye hazırlanıyor

Protokol, PESİAD Yönetim Kurulu Başkanı Cüneyt Battal, Pendik Belediye Başkan Yardımcısı Nuri Tüzek ve Pendik İlçe Milli Eğitim Müdürü Ertan Saygın tarafından imzalandı. İmza törenine ilişkin açıklama PESİAD tarafından yapılarak şu ifadeler kullanıldı:

“Protokolümüz, PESİAD Yönetim Kurulu Başkanı Sn. Cüneyt Battal, Pendik Belediye Başkan Yardımcısı Sn. Nuri Tüzek ve Pendik İlçe Milli Eğitim Müdürü Sn. Ertan Saygın’ın imzalarıyla, Pendik İlçe Kaymakamı Sn. Mehmet Yıldız tarafından onaylanarak yürürlüğe girmiştir. Yeni serüvenin öğrencilerimiz için hayırlı geçmesini temenni ederiz.”

Yarışmanın duyurusunda öğrencilere yapılan çağrıda şu ifadelere yer verildi:

“Kıymetli Pendikli Öğrencilerimiz;

Bu yıl 6.sını düzenleyeceğimiz PESİAD Pendikli Gençler İcat Çıkartıyor Yarışması’nın duyurusunu sizlerle paylaşmaktan memnuniyet duyuyoruz. İlham verici fikirlerinizi, bilimsel merakınızı ve üretme heyecanınızı görmek için sabırsızlanıyoruz.”

Yarışmaya ilişkin tüm bilgilere öğrenciler http://icat.pesiad.org.tr/ adresinden ya da afişlerdeki kare kodu okutarak ulaşabilecek.

? Başvurular, 15 Aralık Pazartesi günü web sitesi üzerinden alınmaya başlayacak.

Pendik Kaymakamlığı, PESİAD, Pendik Belediyesi ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğinde düzenlenen yarışmanın, gençlerin üretim, keşif ve yenilikçilik yolculuğuna katkı sağlaması hedefleniyor.

Bölge Gündem Haber / Muhammed Ali Kanıçok

