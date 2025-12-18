Tuzla'da 'Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli Uygulama' Fuarı düzenlendi

Tuzla’da, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli kapsamında hazırlanan uygulamaların tanıtıldığı Uygulama Fuarı, Tuzla Sahil Tören Alanı’nda gerçekleştirildi. Fuara, Tuzla Kaymakamı Ümit Hüseyin Güney, Tuzla Belediye Başkanı Av. Eren Ali Bingöl, Tuzla İlçe Milli Eğitim Müdürü Metin Çangır, kurum müdürleri, okul yöneticileri, öğretmenler, öğrenciler ve veliler katıldı.

Fuarda, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli’nin Tuzla’daki okullarda uygulanan başarılı örnekleri katılımcılarla paylaşıldı. Organizasyon kapsamında Maarif Modeli’nin temel prensipleri, okullarda uygulanan başarılı projeler, eğitimde iş birliği olanakları, geleceğe yönelik planlamalar gibi başlıklar ele alındı. Eğitimde yenilikçi ve öğrenci merkezli uygulamaların sergilendiği fuar, katılımcılardan yoğun ilgi gördü.

Tuzla Kaymakamı Ümit Hüseyin Güney, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli’nin akademik başarının yanı sıra değerler eğitimi ve bireysel gelişimi önceleyen bütüncül bir yaklaşım sunduğunu belirterek, bu tür organizasyonların modelin sahadaki yansımalarını ortaya koyması açısından önemli olduğunu söyledi. Kaymakam Güney, fuarın hazırlanmasında emeği geçen tüm eğitim paydaşlarına teşekkür etti.

BAŞKAN BİNGÖL: EĞİTİM, HAYATIN BÜTÜNÜNE DOKUNAN BİR ALAN

Tuzla Belediye Başkanı Av. Eren Ali Bingöl, eğitimin yalnızca müfredatla sınırlı olmadığını vurgulayarak, yerel yönetimler olarak eğitime çok boyutlu destek sağladıklarını ifade etti. Bingöl, “Bir çocuğun eğitim yolculuğu sınıf kapısında başlamıyor, zil sesiyle de bitmiyor. Eğitimde fırsat eşitliği, ancak hayatın bütününe dokunan desteklerle mümkün olur” dedi.

Haberin Devamı

Başkan Bingöl, Tuzla’daki okullarda ücretsiz su sebilleriyle temiz suya erişimin sağlandığını, ilkokul öğrencilerine ücretsiz beslenme, ortaokul ve lise öğrencilerine ise kantin destek programları uygulandığını belirtti. Üniversite öğrencilerine yönelik eğitim destekleri ile YKS sınav ücreti destekleriyle eğitimde erişim ve sürekliliği güçlendirmeyi hedeflediklerini kaydetti.

ERKEN ÇOCUKLUK VE YAŞAM MERKEZLERİ VURGUSU

Erken çocukluk eğitimine önem verdiklerini dile getiren Bingöl, “Yuvamız Tuzla” projesiyle ilçenin farklı mahallelerinde nitelikli ve uygun fiyatlı kreş yatırımlarını yaygınlaştırmayı amaçladıklarını söyledi. Tuzla Yaşam Merkezleri bünyesindeki kütüphane, etüt alanları, atölyeler ve akademi programlarıyla çocukların ve gençlerin okul dışı zamanlarını verimli değerlendirebilecekleri alanlar oluşturduklarını ifade etti.

Tuzla İlçe Milli Eğitim Müdürü Metin Çangır da fuarda okullarda yürütülen iyi uygulamaların paylaşılmasıyla ortak bir eğitim dili oluşturulmasının hedeflendiğini belirterek, öğrenci merkezli ve değer temelli anlayışın sahada karşılık bulmasının önemine dikkat çekti.

Program, protokol üyelerinin stantları gezerek yapılan çalışmaları incelemesiyle sona erdi.