Tuzla Belediyesi’nden ücretsiz diyetisyen hizmeti: Sağlıklı yaşam için 3 kolay adım

Tuzla Belediyesi, ilçedeki bireylerin sağlıklı yaşam alışkanlıkları geliştirmelerine destek olmak amacıyla ücretsiz diyetisyen hizmeti sunuyor. Tuzla Belediyesi Kadın Girişimcilik Merkezi’nde görev yapan psikolog diyetisyen Yaren Gündoğmuş, sağlıklı beslenmenin hayatımıza katacağı büyük faydalar hakkında bilgi verdi.

Diyetisyen Yaren Gündoğmuş’tan sağlıklı beslenmeye dair 3 öneri:

TABAKLARINIZI RENKLENDİRİN

“Her öğünde tabağınızda en az dört farklı renk olmasına özen gösterin. Çeşitli sebze ve meyvelerle tabağınızı renklendirmek, vücudunuzun ihtiyaç duyduğu vitamin ve mineralleri karşılamanızı sağlar. Sağlıklı beslenmenin ilk adımı, renkli tabaklarla başlayarak besin çeşitliliğinizi artırmaktır.”

BOL SU İÇİN

“Su, yaşam kaynağımızdır. Vücudunuzun su ihtiyacını karşılamak hem enerji seviyenizi artırır hem de metabolizmanızı hızlandırır. Günde en az 8 bardak su içmeye özen gösterin. Yanınızda her zaman bir su şişesi bulundurmak, su içmeyi alışkanlık haline getirmenin en pratik yoludur.”

ÖĞÜNLERİNİZİ PLANLAYIN

“Haftalık yemek planları hazırlamak, sağlıksız atıştırmalıklardan uzak durmanızı sağlar ve zamandan tasarruf etmenize yardımcı olur. Önceden hazırladığınız dengeli yemeklerle sağlıklı bir beslenme alışkanlığı edinmek çok daha kolay hale gelir.”

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SAĞLIKLI YAŞAM İÇİN GİRİŞİMCİLİK MERKEZİ İLE İLETİŞİME GEÇEBİLİRSİNİZ

Sağlıklı beslenme, yalnızca fiziksel sağlığınızı değil, zihinsel ve ruhsal sağlığınızı da olumlu şekilde etkiler. Tuzla Belediyesi Kadın Girişimcilik Merkezi, sağlıklı yaşamı desteklemek amacıyla diyetisyen desteği sunuyor. Eğer sağlıklı beslenme konusunda daha fazla bilgi almak veya kişisel diyet danışmanlığı almak isterseniz, merkez ile iletişime geçebilirsiniz.