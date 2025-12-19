Ela Rümeysa Cebeci'den pozitif çıkan test sonuçlarına ilişkin dikkat çeken açıklama: Sonuçlar yanlış, estetik ameliyat oldum!
Uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alınan ve ardından tutuklanan TV spikeri Ela Rümeysa Cebeci'den dikkat çeken bir açıklama geldi...
Ela Rümeysa Cebeci'den pozitif çıkan test sonuçlarına ilişkin dikkat çeken açıklama: Sonuçlar yanlış, estetik ameliyat oldum!
Uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alınan ve ardından tutuklanan TV spikeri Ela Rümeysa Cebeci'den dikkat çeken bir açıklama geldi...
Uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alınan ve ardından tutuklanan TV spikeri Ela Rümeysa Cebeci, adli tıp raporundaki test sonuçlarının gerçeği yansıtmadığını ileri sürdü. Cebeci, söz konusu sonuçların yakın zamanda geçirdiği estetik ameliyat sonrası kullanılan ilaçlardan kaynaklanmış olabileceğini savunurken, çıkarıldığı sulh ceza hâkimliği tarafından tutuklanmasına karar verildi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında tutuklanan TV spikeri Ela Rümeysa Cebeci, hakkında çıkan pozitif uyuşturucu testine ilişkin dikkat çekici açıklamalarda bulundu.
17 Aralık'ta Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'nda ifade veren Cebeci, yakın zamanda estetik ameliyat geçirdiğini belirterek, "Yakın zamanda estetik ameliyat oldum. Uyuşturucu maddeyi hayatımda görmedim. Adli Tıp'taki test sonuçları yanlış" ifadelerini kullandı.
ELA RÜMEYSA CEBECİ TUTUKLANDI
Test sonucunun ameliyat sonrası kullanılan ilaçlardan kaynaklanmış olabileceğini öne süren Cebeci, ifadesinin ardından "uyuşturucu madde kullanımını kolaylaştırmak" suçlamasıyla sevk edildiği sulh ceza hâkimliği tarafından tutuklandı.
"Mehmet Akif alem yaparken görüntülü arardı" iddialarına, Süleyman Soylu bakın ne dedi?
Ünlülere uyuşturucu operasyonunda çember büyüyor! Oyuncu Ezgi Eyüboğlu dahil birçok gözaltı daha var!
Diyanet açıkladı! Cuma hutbesinin konusu ne, Bu cuma Hutbeden ne okunacak? 19 Aralık 2025 Cuma hutbesi