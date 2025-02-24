Tuzla Belediyesi Kariyer Merkezi'nden yüzlerce kişiye iş fırsatı

Tuzla Belediyesi, iş arayan vatandaşlarla işverenleri bir araya getiren Tuzla Kariyer ve İstihdam Merkezi (TUZKAM) aracılığıyla istihdam seferberliğine hız kesmeden devam ediyor. 1 Nisan’dan bu yana 18 Kariyer ve İstihdam Buluşması düzenleyen Tuzla Belediyesi, toplamda 1.808 ziyaretçiyi ağırladı.

Tuzla Kariyer Merkezi, iş arayanlara umut olmaya devam ediyor. Yıl boyunca sanayi, teknoloji, imalat, gıda ve tekstil gibi birçok sektörde faaliyet gösteren Türkiye'nin ve dünyanın önde gelen grup şirketleriyle yapılan iş birlikleri sayesinde bini aşkın vatandaş, yeni iş imkanlarıyla buluşturuldu.

ZAĞLİ: “ÖNEMLİ OLAN ARADIĞIN İŞİ BULMAKTIR”

Kariyer merkezi aracılığıyla iş bulanlardan biri de Kaynakçı Ahmet Zağli. Zağli, “Bir seneyi aşkındır iş arıyordum. Çalışma şartları uygun olmadığı için aradığım işi bulamadım. Yeğenlerim iş için buraya geleceklerdi, ‘Dayı seni de götürelim’ dediler. Geldim ve personellerin profesyonel çalışması beni cezbetti. İlk görüşmemde bir firma ile görüştüm, ikinci firmayı ise direkt kabul ettim çünkü benim yapabileceğim bir iş sundular. Normalde insanlar ‘Geçim sağlayalım yeter.’ derler ama önemli olan aradığın işi bulmaktır. Ben aradığım işi burada buldum. Bu da Tuzla Belediyesi aracılığıyla oldu” dedi.

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KADINLARA YÖNELİK TOPLU İŞ GÖRÜŞMESİ

Tuzla Belediyesi, kadınların iş gücüne katılımını artırmak amacıyla kapsamlı toplu iş görüşmeleri de düzenliyor. İş arayan kadınlar, potansiyel işverenlerle birebir görüşme fırsatı bulurken, istihdam olanakları hakkında bilgi edinme şansı elde ediyor. Tuzla Belediyesi, kadınların iş hayatındaki rolünü güçlendirmek ve toplumsal eşitliğe katkıda bulunmak için bu tür organizasyonları düzenlemeye devam edecek.

Tuzla Belediye Başkanı Eren Ali Bingöl, kariyer ve istihdam buluşmalarına dair yaptığı açıklamada, “Tuzla'da gerçekleştirdiğimiz kariyer ve istihdam buluşmaları, iş arayan vatandaşlarımız ile işverenler arasında güçlü bir köprü işlevi görmektedir. Tuzla Belediyesi olarak, bu tür etkinlikleri sürdürerek daha fazla istihdam olanağı yaratmanın yanı sıra kadınların iş hayatındaki rolünü güçlendirmeyi amaçlıyoruz. İstihdamın artırılması hem bireyler hem de toplum için büyük bir kazançtır” dedi.

GELİŞEN TEKNOLOJİ İLE DAHA ETKİLİ İSTİHDAM İMKANLARI

Tuzla Kariyer Merkezi’nin web sitesi, mobil uyumlu ve modern yazılım teknolojileriyle yenilenerek, iş arayanların süreçleri daha hızlı ve kolay şekilde takip etmeleri sağlandı. Merkezi düzenlediği etkinlikler aracılığıyla 4 bin 620 özgeçmiş iş arayan firmalara iletildi ve bu sayede personel arayan işletmelere nitelikli adaylar sunuluyor.