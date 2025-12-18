“Velibaba 8. Bölge İmar Uygulaması” Tapuda Tescil Edildi

Pendik Belediyesi “Velibaba Mahallesi’nde “8. Bölge İmar Uygulamasını” tapuda tescil ettirdi. 300 hak sahibinin bulunduğu bölgede yeni parseller üretildi. Belediye Başkanı Ahmet Cin, yeni parsellerde 1 ortaöğretim tesis alanı, 1 sosyal kültürel tesis, 2 dini tesis alanıyla 5.000 m² park alanı bulunduğunu belirterek “Geniş imar yolları, trafik sirkülasyonu açısından bölgeyi ve kent genelini rahatlatacak.”dedi.

İmar sorunlarını bir bir çözen Pendik Belediyesi, Velibaba Mahallesi’nde “4931 Parsel” olarak bilinen bölgedeki “8. Bölge İmar Uygulamasını” Pendik Tapu Müdürlüğünde tescil ettirdi. Hak sahipleri yeni imar tapuları için Pendik Belediyesine müracaat etmeye başladı. Yeni imar uygulamasıyla bölgenin çehresi değişecek. Kazanılan sosyal donatı alanlarıyla, alt ve üst yapılarıyla kentsel dönüşümün önü açılacak. Afete dayanıklı yeni yapılar yapılacak.

“Geniş imar yolları trafiği rahatlatacak”

58.000 m² alanda tamamlanan imar uygulaması kapsamında 26 adet yeni imar parseli üretildi. Belediye Başkanı Ahmet Cin, bu parsellerde nüfusa hizmet edecek 1 ortaöğretim tesis alanı, 1 sosyal kültürel tesis, 2 dini tesis alanı olmak üzere toplam 4 adet donatı parseli ile yaklaşık 5.000 m² park alanı bulunduğunu belirtti. Ayrıca ulaşıma ayrı bir önem verildiğini ifade eden Başkan Ahmet Cin: “Geniş imar yolları, trafik sirkülasyonu açısından bölgeyi ve kent genelini rahatlatacak.” şeklinde konuştu.