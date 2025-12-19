Kahramanmaraş'ta deprem: AFAD'dan ilk açıklama geldi!
Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi... AFAD'dan ilk açıklama geldi!
Kahramanmaraş'ta deprem: AFAD'dan ilk açıklama geldi!
Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin 10.82 kilometre derinliğinde gerçekleşen sarsıntı Kahramanmaraş'ın yanı sıra Kayseri, Gaziantep, Osmaniye ve Malatya'da da hissedildi.
Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
KAHRAMANMARAŞ 4.2 İLE SALLANDI
Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde korkutan bir deprem meydana geldi. AFAD, saat 16.19'da gerçekleşen depremin büyüklüğünü 4.2 olarak açıkladı. Sarsıntı yerin 10.82 kilometre derinliğinde gerçekleştiğini belirtti.
ÇEVRE İLLERDE DE HİSSEDİLDİ
Vatandaşlar deprem nedeniyle kısa süreli panik yaşadı. Deprem Kahramanmaraş'ın yanı sıra Kayseri, Gaziantep, Osmaniye ve Malatya'da da hissedildi.
Siirt'te akıl almaz cinayet: Kadını öldürürken boğuşma seslerini bakın nasıl gizlemişler?
Rojin Kabaiş'in İspanya'ya gönderilen telefonunun şifresi kırıldı mı? Bakan Tunç'tan son dakika açıklama!
Ela Rümeysa Cebeci'den pozitif çıkan test sonuçlarına ilişkin dikkat çeken açıklama: Sonuçlar yanlış, estetik ameliyat oldum!