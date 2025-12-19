  1. Anasayfa
  2. Gündem
  3. Kahramanmaraş'ta deprem: AFAD'dan ilk açıklama geldi!

Kahramanmaraş'ta deprem: AFAD'dan ilk açıklama geldi!

Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi... AFAD'dan ilk açıklama geldi!

Kahramanmaraş'ta deprem: AFAD'dan ilk açıklama geldi!
Yayınlanma:

Kahramanmaraş'ta deprem: AFAD'dan ilk açıklama geldi!

Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin 10.82 kilometre derinliğinde gerçekleşen sarsıntı Kahramanmaraş'ın yanı sıra Kayseri, Gaziantep, Osmaniye ve Malatya'da da hissedildi.
Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Kahramanmaraş'ta deprem: AFAD'dan ilk açıklama geldi!

KAHRAMANMARAŞ 4.2 İLE SALLANDI

Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde korkutan bir deprem meydana geldi. AFAD, saat 16.19'da gerçekleşen depremin büyüklüğünü 4.2 olarak açıkladı. Sarsıntı yerin 10.82 kilometre derinliğinde gerçekleştiğini belirtti.

ÇEVRE İLLERDE DE HİSSEDİLDİ

Vatandaşlar deprem nedeniyle kısa süreli panik yaşadı. Deprem Kahramanmaraş'ın yanı sıra Kayseri, Gaziantep, Osmaniye ve Malatya'da da hissedildi.

Siirt'te akıl almaz cinayet: Kadını öldürürken boğuşma seslerini bakın nasıl gizlemişler?Siirt'te akıl almaz cinayet: Kadını öldürürken boğuşma seslerini bakın nasıl gizlemişler?

Rojin Kabaiş'in İspanya'ya gönderilen telefonunun şifresi kırıldı mı? Bakan Tunç'tan son dakika açıklama!Rojin Kabaiş'in İspanya'ya gönderilen telefonunun şifresi kırıldı mı? Bakan Tunç'tan son dakika açıklama!

Ela Rümeysa Cebeci'den pozitif çıkan test sonuçlarına ilişkin dikkat çeken açıklama: Sonuçlar yanlış, estetik ameliyat oldum!Ela Rümeysa Cebeci'den pozitif çıkan test sonuçlarına ilişkin dikkat çeken açıklama: Sonuçlar yanlış, estetik ameliyat oldum!

Etiketler :
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT
Gündem
Siirt'te akıl almaz cinayet: Kadını öldürürken boğuşma seslerini bakın nasıl gizlemişler?
Siirt'te akıl almaz cinayet: Kadını öldürürken boğuşma seslerini bakın nasıl gizlemişler?
Rojin Kabaiş'in İspanya'ya gönderilen telefonunun şifresi kırıldı mı? Bakan Tunç'tan son dakika açıklama!
Rojin Kabaiş'in İspanya'ya gönderilen telefonunun şifresi kırıldı mı? Bakan Tunç'tan son dakika açıklama!
Ela Rümeysa Cebeci'den pozitif çıkan test sonuçlarına ilişkin dikkat çeken açıklama: Sonuçlar yanlış, estetik ameliyat oldum!
Ela Rümeysa Cebeci'den pozitif çıkan test sonuçlarına ilişkin dikkat çeken açıklama: Sonuçlar yanlış, estetik ameliyat oldum!
"Mehmet Akif alem yaparken görüntülü arardı" iddialarına, Süleyman Soylu bakın ne dedi?
"Mehmet Akif alem yaparken görüntülü arardı" iddialarına, Süleyman Soylu bakın ne dedi?
Ünlülere uyuşturucu operasyonunda çember büyüyor! Oyuncu Ezgi Eyüboğlu dahil birçok gözaltı daha var!
Ünlülere uyuşturucu operasyonunda çember büyüyor! Oyuncu Ezgi Eyüboğlu dahil birçok gözaltı daha var!
İstanbul'da 26 şirkete baskın: "Kara para" operasyonunda çok sayıda gözaltı var!
İstanbul'da 26 şirkete baskın: "Kara para" operasyonunda çok sayıda gözaltı var!
Yıkım kafası emek'i görsün: 19 Aralık 2025 Cuma güncel gazete manşetleri...
Yıkım kafası emek'i görsün: 19 Aralık 2025 Cuma güncel gazete manşetleri...