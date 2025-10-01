Tuzla Belediyesinden sağlığa yatırım: İçmeler Şehit Yüksel Taşpınar Aile Sağlığı Merkezi hizmete açıldı

Tuzla Belediyesi’nin destekleriyle hayata geçirilen İçmeler Şehit Yüksel Taşpınar Aile Sağlığı Merkezi törenle hizmete açıldı. Belediye Başkanı Eren Ali Bingöl, “Yapılan her yatırımda ve hizmette devletimizin tüm kurumları ve komşularımızla birlikte çalışmaya devam edeceğiz” dedi.

Törende konuşan İstanbul Valisi Davut Gül, İstanbul’da sağlık hizmetlerine erişimin her geçen gün kolaylaştığını belirterek, sağlık alanında önemli yatırımlar yapıldığını söyledi.

Vali Gül, “Geçmişte SGK hastanelerinin ayrı hizmet verdiğini, yeşil kartlıların ilaçlarının ödenmediğini hatırlıyoruz. Doktor sayımız, hemşire sayımız, ebe sayımız ve sağlıkta yardımcı hizmetli sayımız artarak bir yere kadar gelindi. Şimdi dünyanın en iyi sağlık hizmetini veren bir ülke olduk. İstanbul da bunun en tepesinde olan şehirlerden bir tanesi. Sağlık Bakanımız daha önceden İstanbul İl Sağlık Müdürüydü. Dolayısıyla da İstanbul'u sağlık anlamında hepimizden daha iyi biliyor” dedi.

İstanbul’un kendine özgü şartlarına dikkat çeken Gül, birinci basamak sağlık hizmetlerinin yaygınlaştırılması için çalışmaların sürdüğünü ifade ederek, şunları kaydetti:

“Her yerde sıfırdan arsa bulamıyorsunuz. Arsa varsa orada aile sağlık merkezi yapılıyor. Arsa yoksa hazır olan yerlerden satın alınıyor ya da satın alınamıyorsa, öyle bir yer yoksa kiralama yöntemiyle bulunuyor. Özetle bütün enstrümanlar kullanılarak aile sağlık merkezi sayımızı artırmaya çalışıyoruz.”

“AİLE HEKİMLERİ HASTALARI UYGUN UZMANLARA YÖNLENDİREBİLECEK”

Vali Gül, konuşmasında aile hekimliği sisteminin önemine de değinerek, “Hekim başına düşen hasta sayısı 2 bin 500 kişiye düşene kadar bu yeni aile sağlık merkezleri artmaya devam edecek. Bunun neticesinde nüfusumuzun kısmen yaşlanması, emekli sayımızın artması, insanların farklı meşgalelerinin artmasıyla zaman daha kıymetli hale geliyor. Dolayısıyla da bu mahallede ya da başka mahallede herhangi bir rahatsızlığı olan öncelikle kendini en iyi şekilde tanıyan aile hekimine gidecek” ifadelerini kullandı.

Haberin Devamı

Aile sağlığı merkezlerinde birçok tetkik ve tahlilin yapılabildiğini hatırlatan Gül, aile hekimlerinin gerekli durumlarda hastaları uygun uzmanlara yönlendirebildiğini belirtti.

“SAĞLIKTA TÜRKİYE YÜZYILINI İNŞA ETMEK İSTİYORUZ”

İstanbul İl Sağlık Müdürü Abdullah Emre Güner ise konuşmasında İstanbul’un “dünyanın sağlık başkenti” olduğunu vurguladı.

Güner, “Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde başlayan 'Sağlıkta Dönüşüm' projesiyle beraber şu anda İstanbul'un dört bir yanı modern otel konforunda, tüm dünyanın gıptayla baktığı ve takdir ettiği sağlık hizmeti sunduğu tesislerle donatılmış durumda” dedi.

2025’in ilk altı ayında kentte 85 milyon muayene ve 1 milyon 600 bin ameliyat gerçekleştirildiğine dikkat çeken Güner, İstanbul’un sağlık hizmetlerinde ulaştığı kapasiteye işaret etti.

Sağlık Bakanı Prof. Dr. Kemal Memişoğlu’nun öncülüğünde yeni projelerin de hayata geçirildiğini belirten Güner, İstanbul trafiğinde ambulansların daha hızlı ilerlemesini sağlamak amacıyla geliştirilen bir yeniliği de şu sözlerle anlattı:

“Geçtiğimiz hafta 112 ambulanslarıyla ilgili yeni bir projeyi İstanbullunun hizmetine sunduk. Biliyorsunuz, İstanbul'un en büyük problemi trafik. Ambulanslarımızın daha hızlı bir şekilde vatandaşımıza ulaşabilmesi için 'Lütfen Ambulansa Yol Verin' uyarısını artık sürücülerin radyolarından verebilir hale getirdik. Bu başarıyı kendi Sağlık Müdürlüğümüzün bünyesindeki doktorların icat ettiği bir cihazdan beraber başarmış durumdayız.”

YEREL YÖNETİMDEN DESTEK

Tuzla Belediye Başkanı Eren Ali Bingöl de “Bugün Tuzla için anlamlı bir günü yaşıyoruz. Sadece bir sağlık merkezinin açılışını değil, aynı zamanda şehidimiz Yüksel Taşpınar’ın aziz hatırasını yaşatıyoruz. Tuzla Belediyesi olarak bu inşa sürecinde çevre düzenlemesinden altyapısına, prefabrik yapının söküm işlerinden, inşaat sürecindeki iş makinası desteğine, klima teminine kadar birçok alanda hizmetini de tamamlamaktan gurur duyuyoruz. Yapılan her yatırımda ve hizmette devletimizin tüm kurumları ve komşularımızla birlikte çalışmaya devam edeceğiz” dedi.