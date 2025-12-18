“Yayalar 16. Bölge İmar Uygulaması” Tescil Edildi

Pendik Belediyesinin “Yayalar 16. Bölge İmar Uygulaması” tescil edildi. Hak sahipleri yeni imarlı tapularını belediyeden alabilecek. İmar uygulaması kapsamında “92 parsel” olarak bilinen bölgede kentsel dönüşümün önü açılacak. Yeni parsellerde okul, sosyal, spor tesisi, cami ve 8 bin metrekarelik park yapılabilecek. Bölgede Pendik’e yakışan kent vizyonuna uygun bir yapılaşma olacağını belirten Belediye Başkanı Ahmet Cin:“Yeni üretilen parseller, kazanılan sosyal donatı alanlarıyla alt yapı ve üst yapılarıyla bölgede şehre yakışan, kent vizyonuna uygun, afete dayanıklı yeni yapıların yapılmasının önünü açacak.” diyerek çalışmanın bölge halkına ve Pendik’e hayırlı olması dileklerinde bulundu.

Pendik Belediyesinin imar uygulamalarındaki çözüm odaklı çalışmaları meyvelerini vermeye devam ediyor. Son olarak “Yayalar 16. Bölge İmar Uygulaması” Pendik Tapu Müdürlüğünce tescil edildi. İmar uygulaması kapsamında “92 parsel” olarak bilinen bölgede 31 adet yeni imar parseli üretildi. Bu parsellerde bölgedeki nüfusa yönelik hizmet verecek 1 ortaokul tesis alanı, 1 sosyal kültürel tesis, 1 spor tesisi alanı, 1 dini tesis alanı, 1 belediye hizmet alanı olmak üzere toplam 5 adet donatı parseli ile yaklaşık 8.000 m² park alanı üretildi.

Başkan Ahmet Cin “Afete dayanıklı yeni yapıların önünü açacak”

Tescil edilen Yayalar 16. Bölge İmar Uygulamasıyla bölgede Pendik’e yakışan kent vizyonuna uygun bir yapılaşma olacağını belirten Belediye Başkanı Ahmet Cin:“Yeni üretilen parseller, kazanılan sosyal donatı alanlarıyla alt yapı ve üst yapılarıyla bölgede şehre yakışan, kent vizyonuna uygun, afete dayanıklı yeni yapıların yapılmasının önünü açacak. Yapılan çalışmanın öncelikle bölge halkına ve Pendik’imize hayırlı olmasını diliyorum.’’ dedi.

Hak sahipleri yeni imarlı tapularını belediyeden alabilecek

63.000 m² alanda çalışmalara başlanan “Yayalar 16. Bölge İmar Uygulaması” Pendik Belediyesince tamamlanarak 05.11.2025 tarih ve 61592 Yevmiye Numarası ile Pendik Tapu Müdürlüğü tarafından tescil edildi. Bölgede 350 adet hak sahibine, öncelikle 4706 sayılı yasa kapsamında Hazineden Pendik Belediyesine devri yapılarak uygun şartlarda arsa satış işlemleri yapıldı. Akabinde yine Pendik Belediyesince 1/1000 ölçekli Uygulama İmar planları hazırlatıldı. Gelinen son aşamada imar uygulama çalışması da tamamlanmış oldu.

Hak sahipleri yeni imarlı tapularını almak için Pendik Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğüne müracaat edebilecek.