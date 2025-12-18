Pendik basınının değerli Gazetecisi Fahrettin Uysal’dan üzücü haber!

Pendik ilçesinin saygıdeğer gazetecilerinden, Yeni Ses Gazetesi İmtiyaz Sahibi Fahrettin Uysal kalp krizi geçirdi. Uysal'a kaldırıldığı hastanede, kısa zamanda müdahale edilerek anjiyo yapıldı...

Edindiğimiz bilgilere göre; Yapılan anjiyo sonrası tıkalı damara müdahale edilememiş, bu nedenle Kartal Koşuyolu Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde bypass ameliyatı yapılacağı öğrenilmiştir.

Bizde, BÖLGE GÜNDEM HABER ekibi olarak; gazeteci büyüğümüz Sayın Fahrettin Uysal’a geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, acil şifalar diliyoruz.