Pendik basınının değerli Gazetecisi Fahrettin Uysal’dan üzücü haber!

Pendik ilçesinin saygıdeğer gazetecilerinden, Yeni Ses Gazetesi İmtiyaz Sahibi Fahrettin Uysal kalp krizi geçirdi.

Yayınlanma:

Pendik ilçesinin saygıdeğer gazetecilerinden, Yeni Ses Gazetesi İmtiyaz Sahibi Fahrettin Uysal kalp krizi geçirdi. Uysal'a kaldırıldığı hastanede, kısa zamanda müdahale edilerek anjiyo yapıldı...

Edindiğimiz bilgilere göre; Yapılan anjiyo sonrası tıkalı damara müdahale edilememiş, bu nedenle Kartal Koşuyolu Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde bypass ameliyatı yapılacağı öğrenilmiştir.

Bizde, BÖLGE GÜNDEM HABER ekibi olarak; gazeteci büyüğümüz Sayın Fahrettin Uysal’a geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, acil şifalar diliyoruz.

Kaynak:Bölge Gündem Haber

