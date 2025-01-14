Eve gelen anne gördüğü manzara karşısında feryat etti: Çocuklarını taşla öldürülmüş halde buldu!

İşten evine gelen anne gördüğü manzara karşısında feryat etti: Bağcılar'da 5 katlı binanın giriş katındaki daireye giren şüpheli ya da şüpheliler evde bulunan ile kardeşe taşla saldırdı. Saldırıda küçük kardeş yaralanırken ablası hayatını kaybetti.

Bağcılar'da 5 katlı binanın giriş katındaki daireye giren şüpheli ya da şüpheliler evde bulunan M.S. (12) ile kardeşi A.S.'ye (5) taşla saldırdı. Saldırıda A.S. yaralanırken ablası M.S. hayatını kaybetti.

İKİ KARDEŞE TAŞLA SALDIRDI

5 katlı binanın girişindeki daireye gelen kimliği belirsiz kişi ya da kişiler henüz bilinmeyen bir nedenle Suriye uyruklu M.S. ve A.S. isimli kardeşlere taşla saldırdı. Mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kısa sürede eve gelen sağlık ekipleri, başından ve gözünden yaralanan A.S.'yi ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırırken ablası M.S.'nin hayatını kaybettiğini belirledi.

Haberi aldıktan sonra olay yerine gelen ve sinir krizi geçiren anne G.S. sağlık ekiplerince kaldırıldığı Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Çevredeki güvenlik kameralarını inceleyen polis ekipleri şüphelileri yakalamak için çalışma başlatırken M.S.'nin cenazesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Araç sahiplerine kötü haber! Akaryakıt fiyatlarına zam mı geliyor? İşte 14 Ocak 2025 itibarıyla güncel fiyatlar...

Haberin Devamı

Dünkü düşüşü telafi etmeye çalışan altın yükselişe geçti! İşte güncel altın fiyatları...

Meteoroloji'den o, bölgeler için kuvvetli yağış uyarısı! Salı günü hava nasıl olacak? Bugün hava nasıl?