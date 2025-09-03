Barış Yarkadaş'tan Özgür Özel'e sert eleştiri: Partiyi bir arada tutamıyorsun, yönetemiyorsun Mahkeme tarafından CHP İstanbul il kongre seçimi iptali ve il başkanı Özgür Çelik ve yönetiminin görevden uzaklaştırılması ve aralarında Gürsel Tekin'inde bulunduğu 5 kişilik heyetin yönetim olarak atanması sonrası yaşana kaos ortamı gazeteci Barış Yarkadaş genel başkan Özgür Özel'e "Partiyi bir arada tutamıyorsun, yönetemiyorsun" diyerek çok sert bir şekilde eleştirdi.