Barış Yarkadaş'tan Özgür Özel'e sert eleştiri: Partiyi bir arada tutamıyorsun, yönetemiyorsun
Mahkeme tarafından CHP İstanbul il kongre seçimi iptali ve il başkanı Özgür Çelik ve yönetiminin görevden uzaklaştırılması ve aralarında Gürsel Tekin'inde bulunduğu 5 kişilik heyetin yönetim olarak atanması sonrası yaşana kaos ortamı gazeteci Barış Yarkadaş genel başkan Özgür Özel'e "Partiyi bir arada tutamıyorsun, yönetemiyorsun" diyerek çok sert bir şekilde eleştirdi.
Mahkeme tarafından iptal edilen CHP İstanbul il kongresi sonrası il başkanı Özgür Çelik ve yönetiminin görevden alınarak Gürsel Tekin'inde aralarında bulunduğu 5 kişinin yönetime getirilmesi sonrası parti içinde tartışmalar üst seviyeye çıkarak gazeteci Barış Yarkadaş, parti genel başkanı Özgür Özel'i hedef alarak ağır sözlerle eleştirerek "Partiyi bir arada tutamıyorsun, yönetemiyorsun" ifadelerinde bulundu.
"PARTİYİ YNETEMİYOR, BİR ARADA TUTAMIYORSUN"
arkadaş, “Partiyi bir arada tutamıyorsun, yönetemiyorsun” diyerek Özel’in yeterli desteği sağlayamadığını savundu.
"SMS ATTINIZ SADECE 570 KİŞİ GELDİ"
Partililerin ilgisizliğine de dikkat çeken Yarkadaş, “39 ilçeye SMS attınız, İstanbul İl Başkanlığı’nın önüne sadece 570 kişi geldi bu akşam” ifadelerini kullandı.
CHP'ye destek verenlerin büyük çoğunluğunun söz konusu şaibe iddialarının doğruluğuna inandığını iddia eden Yarkadaş bu yüzden yeterli desteğin olmadığını ifade etti.
