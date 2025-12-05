Ünlü spikerlere uyuşturucu operasyonu! Ela Rumeysa Cebeci, Meltem Acet ve Hande Sarıoğlu gözaltına alındı
İstanbul’da jandarma ekipleri ünlü isimlere yönelik uyuşturucu operasyonunda aralarında Ela Rumeysa Cebeci, Meltem Acet ve Hande Sarıoğlu'nun da bulunduğu birçok ünlü ismi gözaltına alındı
İstanbul'da jandarma ekipleri ünlü isimlere yönelik uyuşturucu operasyonu düzenledi. Bu kapsamda spiker Ela Rumeysa Cebeci, Meltem Acet ve Hande Sarıoğlu gözaltına alındığı belirtildi.
Gözaltına alınan başka isimlerin de olduğu öğrenildi. Sabah'ta yer alan habere göre Ankara'da gözaltına alınan Hande Sarıoğlu İstanbul'a getiriliyor.
Bölge Gündem Haber / Muhammed Ali Kanıçok
Kaynak:Bölge Gündem Haber
