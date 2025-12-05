Ünlü spikerlere uyuşturucu operasyonu! Ela Rumeysa Cebeci, Meltem Acet ve Hande Sarıoğlu gözaltına alındı İstanbul’da jandarma ekipleri ünlü isimlere yönelik uyuşturucu operasyonunda aralarında Ela Rumeysa Cebeci, Meltem Acet ve Hande Sarıoğlu'nun da bulunduğu birçok ünlü ismi gözaltına alındı