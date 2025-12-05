Türk futbolunda şike, bahis, kara para şoku! Aralarında Süper Lig futbolcuları ve kulüp başkanlarında bulunduğu 45 kişi gözaltına alındı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, kamuoyunda "Futbolda Bahis Soruşturmaları" olarak bilinen soruşturma kapsamında düzenlenen yeni operasyona ilişkin açıklama yaptı.

Başsavcılığın yazılı açıklamasında, Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) verileri, yasal bahis sitelerinden temin edilen bilgiler, açık kaynak araştırmaları ve Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'nun (PFDK) 13 Kasım 2025 tarihli toplantısında ceza alan 101 futbolcuya ilişkin analizler neticesinde harekete geçildiği belirtildi.

Süper Lig futbolcuları ve kulüp başkanları listede

Soruşturma kapsamında elde edilen deliller doğrultusunda, Galatasaray Spor Kulübü profesyonel futbolcusu Metehan Baltacı'nın da aralarında bulunduğu toplam 27 futbolcunun, kendi takımlarının maçlarına bahis oynadıkları tespit edildi.

Ayrıca Fenerbahçe Spor Kulübü profesyonel futbolcusu Mert Hakan Yandaş'ın, başkası üzerinden yasal bahis sitelerinde bahis oynadığı belirlendi.

Şike ve teşvik iddiaları

Savcılık açıklamasında, bazı müsabakalarda maç sonucunu etkilemeye yönelik eylemlerin tespit edildiği vurgulandı. Buna göre; 28 Nisan 2024 tarihinde oynanan Ankaraspor-Nazilli Belediyespor müsabakasının sonucunu etkilemeye yönelik tespitler nedeniyle; Ankaraspor Kulüp Sahibi Ahmet Okatan, Ankaraspor Kulüp Başkanı Mehmet Emin Katipoğlu, Nazilli Belediyespor Başkanı Şahin Kaya ve 2 antrenörün de aralarında bulunduğu 5 şüpheli, 24 Aralık 2023 tarihinde oynanan Ümraniyespor-Giresunspor müsabakasında maç sonucunu etkilemeye yönelik anlaşma tespiti nedeniyle 1’i futbolcu olmak üzere toplam 6 şüpheli hakkında işlem başlatıldı.

Haberin Devamı

Sancak, Çakar ve Küçük hakkında "şüpheli işlem" tespiti

Soruşturmanın finansal inceleme boyutunda ise banka hesap hareketlerinde şüpheli işlemler olduğu belirlenen Adana Demirspor Kulübü eski başkanı Murat Sancak, eski futbol hakemi ve spor yorumcusu Ahmet Çakar ile eşi ve üst klasman hakemi Zorbay Küçük'ün de aralarında bulunduğu 7 kişi şüpheli listesinde yer aldı.

İstanbul merkezli 17 ilde operasyon

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla, "6222 sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanuna Muhalefet" suçlamasıyla İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince bu sabah saat 07.15 itibarıyla operasyon başlatıldı. İstanbul merkezli 16 farklı ilde toplam 46 şüpheliye yönelik eş zamanlı düzenlenen operasyonlarda, haklarında yakalama, gözaltı, arama ve el koyma kararı bulunan şüphelilerden 35'i yakalanarak gözaltına alındı. Yapılan tespitlerde 5 şüphelinin yurt dışında olduğu belirlenirken, diğer şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmaların titizlikle sürdüğü bildirildi.

Haklarında gözaltı kararı verilen 46 şüpheli şu şekilde:

"Kayserispor futbolcusu Abdulsamet Burak, Sakaryaspor futbolcuları Abdurrahman Bayram, Arda Türken, Yunus Emre Tekoğul, Sivasspor futbolcusu Ahmet Abdullah Çakmak, Amedspor futbolcuları Bartu Kaya, Oktay Aydın, Uğur Adem Gezer, Hatayspor futbolcusu Cengiz Demir, Pendikspor futbolcusu Emircan Çiçek, Boluspor futbolcuları Ensar Bilir, İsmail Kalburcu, Orkun Özdemir, Çorumspor futbolcusu Eren Karadağ, Serikspor futbolcusu Erhan Çelenk, Göztepe futbolcusu İzzet Furkan Malak, Uğur Kaan Yıldız, Manisaspor futbolcusu Kadir Kaan Yurdakul, Samet Karabatak, Fatih Karagümrük futbolcusu Kerem Yusuf Sirkeci, Erzurumspor futbolcusu Muhammed Furkan Özhan, Bandırmaspor futbolcusu Tolga Kalender, Alanyaspor futbolcusu Yusuf Özdemir, Adana Demirspor futbolcusu Yücel Gürol, Galatasaray futbolcusu Metehan Baltacı, Fenerbahçe futbolcusu Mert Hakan Yandaş ve bahis oynattığı kişi Ersen Dikmen, Trabzonspor futbolcusu Salih Malkoçoğlu, hakem Zorbay Küçük, eski Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak, Altayspor Kulübü yöneticisi Emrah Çelik, spor yorumcusu ve eski hakem Ahmet Çakar ile eşi Hayriye Arzu Çakar (yurt dışı), Ümraniyespor-Giresunspor maçıyla ilgili Cüneyt Semirli (yurt dışı), Ümit Kaya (yurt dışı), Koray Şanlı, Faruk Can Genç, Cenk Sarıtaş, Gamze Neli Kaya, Ankaraspor-Nazilli Belediyespor futbol müsabakası ile alakalı Ahmet Okatan, Gürhan Sünmez, Mehmet Emin Katipoğlu, Volkan Erten, Şahin Kaya, Konyaspor futbolcusu Allasane Ndao (yurt dışı), Adana Demirspor Başkanvekili Metin Korkmaz (yurt dışı)"

MASAK raporu ortaya çıktı! İşte 11 milyonluk bahis oynayan hakem!

TFF tek tek açıkladı: İşte bahis oynayan futbolcuların cezası!

Bahis soruşturmasında önemli gelişme! FIFA, TFF'nin talebini kabul etmedi

Bahis soruşturmasında beklenen karar açıklandı: G.Saraylı yıldıza 9 ay hak mahrumiyeti cezası aldı

'Bahis' skandalında dikkat çeken gelişme: 3 yıl önce olay olan görüntülerdeki hakem de gözaltında!

Futbolda bahis operasyonuna ilişkin flaş gelişme: Bir spor kulübü başkanı ile 17 hakem gözaltına alındı!

Bahis skandalında olay gelişme: Geçmiş maçlar iptal mi ediliyor?

Bölge Gündem Haber / Muhammed Ali Knıçok - Spor