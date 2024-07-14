Kripto paralarınız çalınabilir! Kripto hırsızlığı rekora gidiyor!

Blok zincir analizinde uzman olan TRM, 2024'ün ilk yarısında çalınan kripto para miktarının 2023'e kıyasla iki kat arttığını bildirdi. Bilgisayar korsanlarının altı ay boyunca toplam 1,38 milyar ABD doları çaldığı bildirildi.

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Kripto paralarınız çalınabilir! Kripto hırsızlığı rekora gidiyor!

2024'ün ilk altı ayında, blok zinciri analizinde uzman olan TRM, bilgisayar korsanları tarafından çalınan kripto para miktarını açıkladı.

TRM'nin tehdit istihbarat ekibinden alınan son rakamlara göre, 2024'ün ilk yarısında 2023'ün aynı dönemine kıyasla hack ve istismarlarda iki kat daha fazla para çalındı.

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2024'ün ilk altı ayı, 2023'ün aylarına kıyasla daha fazla para çalınmış ve saldırı miktarı yüzde 150 artmıştır.

24 Haziran 2024'e kadar bilgisayar korsanları toplam 1,38 milyar ABD doları çaldı, yani önceki yılın aynı döneminde 657 milyon ABD doları.

Siber suçlular tarafından çalınan özel anahtarlar veya adres zehirleme, kullanıcıların kafasını karıştırarak gelecekteki işlemlerde yanlış adrese para göndermelerini sağlama taktiğidir.

Mayıs ayında Japon kripto para borsası DMM Bitcoin, 2024 yılının en büyük saldırısına maruz kaldı.

Bu saldırı sonucunda 300 milyon ABD Dolarının üzerinde değere sahip olan 4.500 BTC çalındı.

Kripto projeleri, düzenli güvenlik denetimleri, sağlam şifreleme, çoklu imza cüzdanları ve güvenli kodlama uygulamaları gibi çok katmanlı bir savunma stratejisi kullanarak saldırılardan ve istismardan korunabilir.

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