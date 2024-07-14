Borsada hangi hisseler kazandıracak? O hisseleri alanlar paraya para demeyecek

Borsada en çok hangi kağıtlar kazandırıyor? Gelecek dönemde hangi hisseler kazandıracak? O hisseleri alanlar paraya para demeyecek.

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Borsada hangi hisseler kazandıracak? O hisseleri alanlar paraya para demeyecek

Bu hafta Borsa İstanbul'da yayınlanan BIST 100 endeksine dahil olacak hisse senetleri arasında Agrotech Teknoloji en çok değer kazandı. Hisse senedi, %21,95'lik bir artışla dikkat çekti. Agrotech, %21,77 ile Günre Fabrikaları ve Kaleseramik ile %15,33 ile ikinci sırada yer aldı.

Peker Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı %10,96, TOFAŞ %6,29 ve Türk Traktör %6,17 seviyelerinde.,

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En değerli kuruluşlar

1. Garanti BBVA 556 milyar 500 milyon TL, 2. Koç Holding 583 milyar 256 milyon TL, 3. Türkiye İş Bankası 427 milyar 499 milyon TL

En yüksek kazanç sağlayan fonlar

Anadolu Hayat Emeklilik AŞ tarafından kurulan Teknoloji Sektörü Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu.

Bereket Emeklilik ve Hayat AŞ'nin OKS Agresif Katılım Değişken Emeklilik Yatırım Fonu

– Katılım Emeklilik ve Hayat AŞ'nin Katılım Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu

Bu hafta en fazla kaybettiren yatırım fonu Hedef Portföy Çınar Hisse Senedi Serbest (TL) Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon) yüzde 27,16 ile oldu.

Allianz Yaşam ve Emeklilik AŞ tarafından yönetilen Koç İştirak Endeksi Emeklilik Yatırım Fonu da yüzde 4,01 düşüşle en fazla kaybetti.

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