O banka şartları sağlayana 1000 lira hediye ediyor! Garanti BBVA bonus kampanyası

Garanti BBVA'nın yeni kampanyası 1 Temmuz 2024'ten 31 Temmuz 2024'e kadar geçerli olacak. Kampanyaya katılmak isteyenlerin Garanti BBVA Mobil uygulamasını veya moneybonus.com.tr veya bonus.com.tr adreslerini kullanarak başvuru yapmaları gerekir. Kampanya kapsamında Bonus veya Money Bonus kredi kartı başvurusu onaylananlar, kartlarını aldıktan sonra ilk 1000 TL ve üzeri harcamaları için 1000 TL bonus kazanacaklar.

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Kampanyadan yararlanmak isteyenlerin bazı şartlara uyması gerekir.

Başvurular internet üzerinden yapılmalıdır.

Kampanya, Flexi, Flexi, Ticari kartlar, Genç Bonus ve Paracard Bonus'u kapsamaz.

Belirli ödeme türleri ve emekli promosyon kampanyasından yararlanan müşteriler bu kampanyadan yararlanamaz.

Kazanılan bonuslar 25 Ağustos'tan 25 Eylül 2024'e kadar kullanılabilir. Bonuslar kullanılmadığında 26 Eylül 2024'te geri alınacaktır.

Kampanya müşteri bazındadır ve kampanya boyunca bir müşteri en fazla 1000 TL bonus kazanabilir.