Avcılar’daki feci kaza kamerada! İftara yetişmek için yolun karşısına geçmeye çalışan yayaya otomobil çarptı!

Avcılar’da iftara az süre kala yolun karşısına geçmeye çalışan yaşlı adama otomobil çarptı. Meydana gelen feci kazada çarpmanın etkisiyle yaşlı adam takla atarak metrelerce ileri savruldu. O feci görüntüler kameraya böyle yansıdı...

YAYINLAMA
Google News
Avcılar’daki feci kaza kamerada! İftara yetişmek için yolun karşısına geçmeye çalışan yayaya otomobil çarptı!

Avcılar’da yolun karşısına geçmeye çalışan yaşlı adama, otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle havada takla atarak savrulan adam hastaneye kaldırılırken, otomobil sürücüsü göz altına alındı. Kaza anı da güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, geçtiğimiz Salı akşam saatlerinde Avcılar Cihangir Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, cadde üzerindeki bir işyerinin güvenlik görevlisi iftar öncesi evine gitmek için karşıdan karşıya geçmeye çalıştı.

Avcılar’daki feci kaza kamerada! İftara yetişmek için yolun karşısına geçmeye çalışan yayaya otomobil çarptı!

KAZA ANI GÜVENLİK KAMERALARIYLA SANİYE SANİYE GÖRÜNTÜLENDİ

O sırada seyir halindeki otomobil sürücüsü, yaşlı adama çarptı. Çarpmanın etkisiyle havaya savrularak takla atan adam yere düştü. Olayı gören esnaf koşarak olay yerine giderken ihbar üzerine caddeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan adam ambulansla hastaneye kaldırılırken polis ekipleri kaza ile ilgili çalışma yaptı. Otomobil sürücüsü ekiplerce karakola götürülürken, yaşanan kaza anı çevredeki bir işyerinin güvenlik kamerasıyla saniye saniye görüntülendi.

Avcılar’daki feci kaza kamerada! İftara yetişmek için yolun karşısına geçmeye çalışan yayaya otomobil çarptı!

Kaza ile ilgili konuşan esnaf Suat Avcı, “Olay akşam iftar saatlerinde oldu. Yağmur yağdığı sırada cadde üzerinde elinde şemsiyesi ile amca tam geçerken bir anda ses duydum. Olay yerine baktığımda amcanın havaya kalkmasını gördüm. Diğer esnaf arkadaşlarla beraber koşarak yanına gittik. Olay yerine sağlık ekiplerini çağırdık. Polis ekipleri de geldi. Amca ambulansa bindirildi. Çarpan kişi de kaza sonrası yanımızdaydı ve tedirgindi. Allahtan çarpan kişi yavaştı. Çok hızlı olsaydı durum farklı olurdu” dedi.

ING promosyonu arttı! Anında ödeme yapılıyorING promosyonu arttı! Anında ödeme yapılıyor

Ev sahipleri bunu mutlaka yapın! Çok daha az vergi ödeyeceksinizEv sahipleri bunu mutlaka yapın! Çok daha az vergi ödeyeceksiniz

Trafiğin ortasında yol verme kavgası! İETT otobüs şoförünü bıçaklayarak kaçtı!Trafiğin ortasında yol verme kavgası! İETT otobüs şoförünü bıçaklayarak kaçtı!

Son dakika! Altın fiyatları düşüşe geçti! Altın neden düşüyor?Son dakika! Altın fiyatları düşüşe geçti! Altın neden düşüyor?

KAYNAK: İhlas Haber Ajansı (İHA)

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Trafiğin ortasında yol verme kavgası! İETT otobüs şoförünü bıçaklayarak kaçtı!
Trafiğin ortasında yol verme kavgası! İETT otobüs şoförünü bıçaklayarak kaçtı!
Şanlıurfa’da feci kaza! Biçerdöver ile otomobil kafa kafaya çarpıştı! Ölü ve yaralı var!
Şanlıurfa’da feci kaza! Biçerdöver ile otomobil kafa kafaya çarpıştı! Ölü ve yaralı var!
Kocaeli’de korkutan yangın! Camide çıkan yangın vatandaşları sokağa döktü!
Kocaeli’de korkutan yangın! Camide çıkan yangın vatandaşları sokağa döktü!
Yaşlı kadının kahvesine uyuşturucu koyup, cinsel istismarda bulunmuşlardı! Bakın hakim ne ceza verdi?
Yaşlı kadının kahvesine uyuşturucu koyup, cinsel istismarda bulunmuşlardı! Bakın hakim ne ceza verdi?
Son Haberler
Cem Yılmaz'ın yaptığı hareket tepki topladı! Ramazan ayında rakı sofrası paylaşımı herkesi şok etti!
Cem Yılmaz'ın yaptığı hareket tepki topladı! Ramazan ayında rakı sofrası paylaşımı herkesi şok etti!
Ev sahipleri bunu mutlaka yapın! Çok daha az vergi ödeyeceksiniz
Ev sahipleri bunu mutlaka yapın! Çok daha az vergi ödeyeceksiniz
Geçirdiği çocuk felci onu 72 yıl bir kapsülün içine hapsetmişti! Demir ciğerli adam 'Polio Paul' hayatını kaybetti!
Geçirdiği çocuk felci onu 72 yıl bir kapsülün içine hapsetmişti! Demir ciğerli adam 'Polio Paul' hayatını kaybetti!
Avcılar’daki feci kaza kamerada! İftara yetişmek için yolun karşısına geçmeye çalışan yayaya otomobil çarptı!
Avcılar’daki feci kaza kamerada! İftara yetişmek için yolun karşısına geçmeye çalışan yayaya otomobil çarptı!
Son dakika! Eros isimli kediyi vahşice döverek öldüren, İbrahim Keloğlan'ın yargılanmasında karar çıktı!
Son dakika! Eros isimli kediyi vahşice döverek öldüren, İbrahim Keloğlan'ın yargılanmasında karar çıktı!
Eyüpsultan'da bir kadın borç aldığı şahıs tarafından evinde alıkonuldu!
Eyüpsultan'da bir kadın borç aldığı şahıs tarafından evinde alıkonuldu!
Çok Okunanlar
14 Mart 2024 Perşembe burç yorumları! Bu gün sizi neler bekliyor? Aslan, Koç, Boğa, Yay, Akrep, Yengeç...
14 Mart 2024 Perşembe burç yorumları! Bu gün sizi neler bekliyor? Aslan, Koç, Boğa, Yay, Akrep, Yengeç...
Son dakika! Altın fiyatları düşüşe geçti! Altın neden düşüyor?
Son dakika! Altın fiyatları düşüşe geçti! Altın neden düşüyor?
Tek hamleyle doğalgaz faturasını düşürün! En az yüzde 20 tasarruf edin
Tek hamleyle doğalgaz faturasını düşürün! En az yüzde 20 tasarruf edin
İş Bankası 5 kampanya başlattı! Bayram öncesi para dağıtacak
İş Bankası 5 kampanya başlattı! Bayram öncesi para dağıtacak
Araç Kiralamacıları Konfederasyonu Başkanı Asım Kızmaz'dan ilginç açıklama!
Araç Kiralamacıları Konfederasyonu Başkanı Asım Kızmaz'dan ilginç açıklama!
Esenyurt’ta markette yumruklar havada uçuştu! “1.5 TL’lik komisyon” kavgası kamerada
Esenyurt’ta markette yumruklar havada uçuştu! “1.5 TL’lik komisyon” kavgası kamerada
Yorumlananlar
Bomba İddia! İmamoğlun'dan Özl'e Burcu Köksal'ı kastederek ''Bu kadını Parti'den kov'' talimatı mı verdi
Bomba İddia! İmamoğlun'dan Özl'e Burcu Köksal'ı kastederek ''Bu kadını Parti'den kov'' talimatı mı verdi
CHP'li Tanju Özcan'dan DEM Partiy'e ağır sözler: ''Değil iş birliği DEM Partili birisi ile kaldırımda bile yürümem''
CHP'li Tanju Özcan'dan DEM Partiy'e ağır sözler: ''Değil iş birliği DEM Partili birisi ile kaldırımda bile yürümem''
Emekliye yeni müjde! 13 Mart tarihine kadar başvurana 8670 TL verilecek
Emekliye yeni müjde! 13 Mart tarihine kadar başvurana 8670 TL verilecek