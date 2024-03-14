Son dakika! Altın fiyatları düşüşe geçti! Altın neden düşüyor?

Altının onsu uluslararası piyasada 2 bin 171 dolar civarında işlem görürken, gram altın 2.241 Türk Lirası civarında alıcı buluyor. Çeyrek altın, 3.732 liradan el değiştiriyor. Altın fiyatları, doların değerini korumasıyla geriledi ancak işlemciler Fed'in faiz indirimlerine ilişkin ipucu sağlayabilecek verileri beklerken tarihi zirveye yakın seyretti. Altının spot piyasadaki ons fiyatı yüzde 0.18 gerileyerek 2,171.20 dolar seviyesinde işlem gördü.

Serbest piyasada güncel altın satış fiyatları:

Gram altın 2.427,70 lira

Çeyrek altın 3.664,92 lira

Yarım altın 7.329,85 lira

Cumhuriyet altını 14.615 lira

Gremse altın 40.471,00 liradan satılıyor.

Yatırımcılar, dünyanın en büyük ekonomisi ABD'de bugün açıklanacak olan ve kişisel tüketim harcamaları (PCE) endeksinin bir parçasını oluşturan üretici fiyatları verisini takip edecek.

Çekirdek PCE verisi, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) tercih ettiği enflasyon göstergesi olma özelliği taşıyor. Bugün açıklanacak verilerden biri de şubat perakende satışları verisi olacak.Söz konusu veriler küresel faiz indirimlerine dair ipucu sağlayacak.

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