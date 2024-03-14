Ev sahipleri bunu mutlaka yapın! Çok daha az vergi ödeyeceksiniz

1 Mart itibarıyla, ev sahipleri kira vergisi ödemeye başladı. Bu süre zarfında kira geliri elde eden mülk sahipleri, kira gelirlerini bir ay içinde beyan etmekle yükümlüdür. Bununla birlikte, kira gelirinden bazı masraf kalemleri düşülebilir ve bu da vergi yükünü azaltma fırsatı sunabilir.

Gayrimenkul Uzmanı Mustafa Hakan Özelmacıklı, 1 Mart'ta başlayan kira gelirlerinin beyanname sürecine ilişkin önemli bilgiler verdi. Ek olarak, kira gelirlerinin 2023 yılına kadar 21 bin TL'sinin gelir vergisinden muaf olduğunu belirtti. Bu muafiyet miktarının altında kira geliri elde edenler bu muafiyet miktarının altında beyanname vermek zorunda olmadıklarını vurguladı. İlgili kişiler, beyanname vermeme nedenlerini vergi dairesine bir dilekçe ile iletebilir veya işlemlerini "hazırbeyan" edebilir.Ayrıca, gib.gov.tr adresinden gerçekleştirebilirler.

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"İstisna adı altında kira geliri elde ettim" veya "kira geliri elde etmedim, gayrimenkulümü sattım, kendim oturuyorum, üst soy-alt soy oturuyor, kardeşim oturuyor" gibi beyanname verme tercihleri vardır. Daha önce kira geliri elde etmiş mülklerin denetimden muaf tutulması için bu alternatifler, beyanname verme zorunluluğu olmayan kişilere dilekçe verme kolaylığı sağlar.

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Sisteme geçildiğinde, kişinin elde ettiği gelirin %15'i genel gider olarak azaltılabilir. Bununla birlikte, kiralanan mülkün sigorta masrafları, mülk kredisi faizleri ve onarımlar gibi unsurların vergiden indirilmesi gerçek gider yaklaşımında mümkündür.

Kira ödemeleri arasında belediyeye yapılan harcamalar ve katkı payları yer alırken, son dönemde satın alınan gayrimenkullerin satın alınan bedelinin %5'i kadarı vergiden düşülebilir. Bununla birlikte, bu masrafların belgelendirilmesi ve faturalandırılması çok önemlidir.

Götürü gider yöntemini seçen bir kişi, iki yıl boyunca gerçek gider yöntemine geçemeyeceğinden emin olmalıdır. Gelir arttıkça vergi oranı arttığı dikkate alındığında, mükelleflerin vergi avantajlarını değerlendirebilmeleri için doğru gider yöntemini seçmeleri çok önemlidir. Örneğin, 2023'te 120 bin TL'lik bir konut kira geliri elde eden bir mükellef, belirli istisnalar düşüldükten sonra kalan safi irat üzerinden gelir vergisi öder.

Gelir vergisi kanununa göre, gelir arttıkça vergi oranı artar. Bu oran %15'ten %40'a kadar çıkabilir. Mülk sahipleri, vergi avantajlarını en iyi şekilde değerlendirmek için doğru beyanname ve gider yöntemini seçmelidir. Bu bilgilerden yararlanarak, ev sahipleri kira vergisi sürecinde doğru adımları atarak paralarını azaltabilirler.