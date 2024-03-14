ING promosyonu arttı! Anında ödeme yapılıyor

Promosyon ücretleri, en düşük emekli maaşı 10 bin TL olmasının ardından bankalar tarafından güncellemeye başladı. ING Bank, vatandaşların 'En yüksek promosyon ücretini veren banka hangisi? Hangi banka ne kadar promosyon veriyor?' sorularını yanıtlamak için büyük bir kampanya başlattığını açıkladı. Bu haber milyonlarca emekliyi sevindirecek. Maaşlara ek olarak 15 bin TL'lik bir promosyon ücreti ödenecek. ING Bank'ın promosyonu nasıl elde edilir?

15 Bin TL Nakit Ödeme Desteği

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31 Mart'a kadar emekli maaşını ING Bank'a taşıyan emeklilere 10 bin TL nakit ödeme desteği sağlanacak. Otomatik fatura talimatı verenlere aynı zamanda 5 bin TL daha fazla ödeme yapılacak.

2024'te ING Bank'ın Promosyon Ödemesi Ne Kadar?

ING Bank tarafından belirlenen emekli promosyon miktarları, emeklinin aylık gelirine bağlıdır. ING Bank'ın en son promosyon ödemeleri aşağıdaki gibidir;

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Aylık 3.500 TL'ye kadar olan emeklilere 6.000 TL promosyon ödemesi yapılacak; 3.500 TL'den 7.500 TL'ye kadar olan emeklilere 7.000 TL; 7.500 TL'den 10.000 TL'ye kadar olan emeklilere 9.000 TL; ve 10.000 TL'den fazla olan emeklilere 10.000 TL nakit promosyon ödemesi yapılacak.