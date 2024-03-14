Trafiğin ortasında yol verme kavgası! İETT otobüs şoförünü bıçaklayarak kaçtı!

Başakşehir’de trafikte yol verme kavgası yaşandı. Seyir halindeki bir sürücü, tartıştığı İETT otobüs şoförünü bıçaklayarak kaçtı. Yolcu otobüsündeki vatandaşlar olay anında dehşeti yaşarken şoför ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

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Trafiğin ortasında yol verme kavgası! İETT otobüs şoförünü bıçaklayarak kaçtı!

Başakşehir’de bir sürücü, yol verme nedeniyle tartıştığı İETT otobüs şoförünü bıçaklayarak kaçtı. Otobüsteki yolcular dehşeti yaşarken, şoför ağır yaralandı.

ARACINI İETT OTOBÜSÜNÜN ÖNÜNE KIRDI

Olay, saat 21.30 sıralarında Başakşehir Kayabaşı Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, seyir halindeki 34 LD 0371 plakalı 79K hattındaki İETT otobüsünün şoförü M.K. ile kimliği belirsiz otomobil sürücüsü arasında yol verme nedeniyle tartışma çıktı. Bir süre sonra sürücü, otobüsün önüne kırarak aracı durdurdu.

Trafiğin ortasında yol verme kavgası! ETT otobüs şoförünü bıçaklayarak kaçtı!

Araçtan inen şüpheli, elindeki bıçakla direksiyon koltuğundaki M.K.‘yı kalp hizasından bıçakladı. Otobüsteki diğer yolcular dehşete düşerken şüpheli şahıs, aracına tekrar binerek kayıplara karıştı.

Trafiğin ortasında yol verme kavgası! ETT otobüs şoförünü bıçaklayarak kaçtı!

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan M.K., ambulansla hastaneye kaldırıldı. Olay yeri inceleme ekipleri, otobüsün içinde çalışma yaparken, polis ekiplerinin şüpheliyi arama çalışmaları devam ediyor.

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KAYNAK: İhlas Haber Ajansı (İHA)

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