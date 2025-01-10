Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar: Enerjimizi, muhalefetin sabotajlarını savuşturmak için harcadık!

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hasan Güngör Spor Salonu'nda partisinin Denizli 8. Olağan İl Kongresi'nde açıklamalarda bulundu...

"Kıymetli yol ve dava arkadaşımız Ahmet İyimaya’yı rahmetle yadediyorum. Merhum Ahmet İyimaya, engin hukuk bilgisinin yanı sıra, samimiyeti ve vakur kişiliğiyle milletimizin kalbinde yer edinmiş, gerçek anlamda bir gönül insanıydı. AK Parti teşkilatımızla birlikte, ailesine, dostlarına baş sağlığı diliyorum.

"İSTİKAMETİMİZİ MİLLET BELİRLEDİ"

24 sene evvel yola revan olduk. Gayemizi Yunus Emre’den ilhamla, ‘Dostun evi gönüllerdir, gönüller yapmaya geldik’ diyerek yola revan olduk. 14 Ağustos 2001’den beri yorulmadan bu kutlu yolda sabırla yürüyoruz. İstikametimizi milletimiz belirlemişti. Milletin çizdiği rotadan asla sapmadık.

"GECE GÜNDÜZ ÇALIŞTIK"

Bize inanan, en zor günlerimizde bizi yalnız bırakmayan milletimize mahçup olmamak için gece gündüz çalıştık. Türkiye’ye son 22 yılda Cumhuriyet tarihinin en büyük yatırımlarını kazandırmanın bahtiyarlığını yaşıyoruz. 22 yıl öncesinin Denizlisi ile bugünün Denizlisi arasında dağlar kadar fark var. Ekonomide, ihracatta, üretimde, tarımda, turizmde... Hangi alana baksanız, 22 yıl öncesine göre ortada muhteşem bir başarıyla karşılaşırsınız.

"22 YILDA 8 KAT ARTIŞ YAŞATTIK"

Geçen hafta 2024 yılına dair dış ticaret rakamları açıklandı. Geçen seneyi 262 milyar dolarlık ihracat rakamıyla kapattık. Bu meblağ biz göreve geldiğimizde sadece 36 milyar dolardı. 22 yılda 8 kata yaklaşan bir artışı ülkemize yaşattık. 262 milyar dolar, Cumhuriyet tarihimizin yıllık bazda en yüksek tutarı.

“ÖLÇEK BÜYÜTEREK YOLUMUZA DEVAM EDİYORUZ”

Sayın Özel, milli gelirimizi 236 milyar dolardan aldık. 2023 yılında bu nereye çıktı biliyor musunuz? 1 trilyon 130 milyar dolara çıktı. Nereden, nereye... Biz, ‘Her şey Türkiye için’ dediğimizde bunu bir slogan olarak, seçim sözü olarak söylemiyoruz. Tam tersine tüm kalbimizle inandığımız için bunu ifade ediyoruz. Bugüne kadar hep bu anlayışla hareket ettik. Bu çizgimizi bozmayacağız. Bu millete hayal kırıklığı yaşatmadık, yaşatmayacağız. Güçlenerek, hedef ve ölçek büyüterek yolumuza devam edeceğiz.

MUHALEFETE ELEŞTİRİ

Acı ama bir hakikat olan şu durumu da ifade etmek zorundayım... Türkiye tüm bu başarılarını müzmin muhalefete rağmen elde etmiştir. Tünel, köprü, baraj yaptık mutlaka bir kulp buldular. Bırakın destek olmayı, muhalefet bize köstek olmasaydı emin olun çok daha büyük başarı hikayelerine imza atardık. Hizmet üreteceğimiz enerjiyi, muhalefetin sabotajlarını savuşturmak için harcadık.

"ZİHNİYET DEĞİŞMİYOR"

Muhalefette isimler değişse de malesef zihniyet değişmiyor. CHP’nin genel başkanlık koltuğunda oturan isimler değişse de hizmet düşmanlığı değişmiyor. Ne iş yapma gibi bir niyetleri var ne de bizim çalışmamıza tahammül ediyorlar. Bunlar çalışmayı sevmiyorlar. Bunlar tembel.

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