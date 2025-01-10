Orhangazi PESEM açıldı

Pendik Belediyesi Orhangazi PESEM’i açarak vatandaşların hizmetine sundu. İlk olarak açılan dikiş kursunda kontenjanlar yoğun talep nedeniyle doldu.

Ocak ayında başlayacak el nakış kursu için ise kayıtlar başladı. Orhangazi’deki merkezle birlikte toplam PESEM sayısı 15’e çıktı.

Pendik Belediyesinin daha önce Orhangazi Mahallesi’nde inşa ettiği kitap kafe, PESEM’e dönüştürüldü. Şifalı Sokak’ta hizmete giren Pendik Belediyesi Sanat Akademisi’ne (PESEM) mahalle sakinleri yoğun ilgi gösterdi. Merkezde ilk olarak dikiş kursu açıldı. Kurs kontenjanları yoğun talep nedeniyle doldu. Ocak ayında başlayacak el nakış kursu için ise kayıtlar başladı. Kayıt olmak isteyenler pesem.pendik.bel.tr adresinden kursa başvurabiliyor.

PESEM sayısı 15’e çıktı

PESEM merkezlerinde her yıl tekstilden sanata, enstrümandan tasarıma kadar farklı kategori ve branşlarda onlarca kurs düzenleniyor. Kurslara talep her geçen yıl artıyor. Pendik Belediyesi de bu duruma paralel olarak PESEM sayısını artırıyor. Orhangazi Mahallesi’ndeki merkezle birlikte toplam PESEM sayısı 15’e çıktı.