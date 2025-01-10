Tuzla Belediye Başkanı Eren Ali Bingöl: Sosyal yardımlara ve emekli desteklerine özel önem veriyoruz

Tuzla Belediyesi Ocak Ayı Meclis Toplantısı'nda konuşan Belediye Başkanı Eren Ali Bingöl, "Kriterlerimizi esneterek Tuzlalı komşularımıza yardımcı olmaya devam edeceğiz. Ekonomik krizle karşı karşıya olduğumuz bu dönemde, belediye olarak sosyal yardımlara ve emekli desteklerine özel önem veriyoruz" dedi.

Tuzla Belediyesi, Ocak Ayı Meclis Toplantısı'nın birinci birleşim birinci oturumunu gerçekleştirdi. Toplantıda, Tuzlalıların hakları, ihtiyaçları ve geleceği adına da kararlar alındı. Tuzla Kart ile ilgili bir açıklama yapan Belediye Başkanı Eren Ali Bingöl, kart kullanıcı sayısının 390 bin olduğunu ancak ilçede yaşamayan kişilere verilen kartların hizmet kalitesini olumsuz etkilediğini belirterek, "Tuzla'da oturmayan hiç kimsenin Tuzla Kart'ı olmayacak. Tuzla'da yaşamanın ayrıcalığını sadece Tuzla'da yaşayanlar kullanacak" diye konuştu.

İlçenin dışından gelen kişilerin sosyal tesislerde yemek yemelerinin, maliyetleri artırdığını vurgulayan Eren Ali Bingöl, "Tuzla dışından gelen kişilere, ek maliyet yaratacak bir durumu kabul etmiyoruz. Bunun yarattığı mali yük bizim daha fazla yatırım yapmamıza engel oluyorsa biz bu adımı atarız. İşletmelerden kazandığımız parayı da Tuzla'nın ve Tuzlalı komşularımızın ihtiyaçları için kullanacağız. Tuzlalının avantajını Tuzlalılara vereceğiz. Tuzla dışından gelen de başımız gözümüz üstüne ama sosyal tesislerin işletmelerine ek maliyet yaratan durumları engelleyeceğiz" dedi.

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Belediye Başkanı Eren Ali Bingöl, E-5 altındaki trafik sorununu çözecek Battı-Çıktı projesinin İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisi'nden geçtiğini ve projenin ilk adımının atıldığını belirterek, "E-5 altını E-5 üstüne bağlarken yaşadığımız trafik sorunlarından birini ortadan kaldırıyoruz" ifadelerini kullandı.

"TUZLA KART'A ÖZEL İNDİRİMLER YAPACAĞIZ"

Bingöl, ilçedeki nikah saraylarına olan yoğun talebe ilişkin de "Tuzla dışından gelenlere nikah sarayı fiyatlarında zamma gittik ama Tuzla Kart'a özel indirimler de yapacağız. Tuzlalı, kendi tesislerini doyasıya, doludizgin ve hakkaniyetli bir şekilde kullanıyor olacak. Bu bizim için çok kıymetli" açıklamasını yaptı.

"EMEKLİ DESTEKLERİNE ÖZEL ÖNEM VERİYORUZ"

Başkan Eren Ali Bingöl, emekli ve sosyal yardımlar konusunda da önemli açıklamalarda bulundu. Emekli pazar desteği kriterleri için hazırlıkların yapıldığını belirten Bingöl, "Kriterlerimizi esneterek Tuzlalı komşularımıza yardımcı olmaya devam edeceğiz. Ekonomik krizle karşı karşıya olduğumuz bu dönemde, belediye olarak sosyal yardımlara ve emekli desteklerine özel önem veriyoruz" dedi.

Bingöl, Tuzlalıların yaşam kalitesini artırmak için her alanda çalıştıklarını ve gerekli adımları atmaya devam edeceklerini vurguladı.

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