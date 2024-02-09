Akaryakıt kaçakcılarına baskın! Çok sayıda gözaltı var!

Kocaeli ile 4 ilde düzenlenen operasyonlarda, ele geçirilen 01 bin 562 litre kaçak akaryakıta el konulurken gözaltına alınan 7 kişiden 3'ü tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Akaryakıt kaçakcılarına baskın! Çok sayıda gözaltı var!

Kocaeli ile 4 ilde düzenlenen operasyonlarda, 101 bin 562 litre kaçak karışımlı akaryakıt ele geçirilirken, gözaltına alınan 7 kişiden 3'ü tutuklandı.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce akaryakıt kaçakçılığının engellenmesine yönelik çalışma başlatılmış, Kocaeli ile birlikte 4 ilde baskın düzenlenmişti. Yapılan baskında toplam 101 bin 562 litre kaçak karışımlı akaryakıt ele geçirilirken olaya karıştığı tespit edilen 7 şüpheli 6 ilde yapılan eş zamanlı operasyonda yakalanmıştı.

Akaryakıt kaçakcılarına baskın! Çok sayıda gözaltı var!

Gözaltına alınan 7 şüpheli ifadeleri sonrasında adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 4'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı, 3'ü ise tutuklandı.

Akaryakıt kaçakcılarına baskın! Çok sayıda gözaltı var!

Akaryakıt kaçakcılarına baskın! Çok sayıda gözaltı var!

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KAYNAK: İhlas Haber Ajansı (İHA)

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