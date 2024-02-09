Akaryakıt kaçakcılarına baskın! Çok sayıda gözaltı var!

Kocaeli ile 4 ilde düzenlenen operasyonlarda, 101 bin 562 litre kaçak karışımlı akaryakıt ele geçirilirken, gözaltına alınan 7 kişiden 3'ü tutuklandı.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce akaryakıt kaçakçılığının engellenmesine yönelik çalışma başlatılmış, Kocaeli ile birlikte 4 ilde baskın düzenlenmişti. Yapılan baskında toplam 101 bin 562 litre kaçak karışımlı akaryakıt ele geçirilirken olaya karıştığı tespit edilen 7 şüpheli 6 ilde yapılan eş zamanlı operasyonda yakalanmıştı.

Gözaltına alınan 7 şüpheli ifadeleri sonrasında adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 4'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı, 3'ü ise tutuklandı.

İlk kadın belediye başkanı Leyla Atakan’ın hayatı beyaz perdeye taşındı! ‘Leyla Hanım’ belgesel filmi gala yapıyor

O, şahıs operasyonla yakalandı! Ücret karşılığında vatandaşların bilgilerini sattı!

İstanbul Adliyesindeki terör saldırısıyla ilgili propaganda yaptı! Yeşil Sol Parti Milletvekili Adayı gözaltına alındı

3 tabut yan yana yürekleri yaktı! Aile katliamı sonucu ölenlerin cenazesi, gözyaşları ile defnedildi