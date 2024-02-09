İlk kadın belediye başkanı Leyla Atakan’ın hayatı beyaz perdeye taşındı! ‘Leyla Hanım’ belgesel filmi gala yapıyor

İlk kadın belediye başkanı Leyla Atakan’ın hayatını konu alan ‘Leyla Hanım’ belgesel filminin galası, 11 Şubat Pazar günü Süleyman Demirel Kültür Merkezi’nde yapılacak. Yapılacak galada sürpriz konukların katılacağı açıklandı.

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İlk kadın belediye başkanı Leyla Atakan’ın hayatı beyaz perdeye taşındı! ‘Leyla Hanım’ belgesel filmi gala yapıyor

Doğrudan halkın oylarıyla seçilen ilk kadın belediye başkanı Leyla Atakan’ın hayatını konu alan ‘Leyla Hanım’ belgesel filminin galası, 11 Şubat Pazar günü Süleyman Demirel Kültür Merkezi’nde yapılacak.
İzmit Belediyesi'nin öncülüğüyle Türkiye’nin tek dereceli seçim sistemiyle seçilen ilk kadın belediye başkanı unvanına sahip Leyla Atakan’ın hayatını konu alan ‘Leyla Hanım’ belgesel filmi gala yapıyor.

GALADA SÜRPRİZ KONUKLAR YER ALACAK

Gala, sürpriz konukların katılımıyla 11 Şubat Pazar günü saat 18.00’de Süleyman Demirel Kültür Merkezi’nde yapılacak. Yönetmenliğini İlke İşisağ’ın, senaryo danışmanlığını Gani Müjde’nin üstlendiği Leyla Hanım belgesel filminde Leyla Atakan’ı ünlü oyuncu Özge Borak canlandırıyor. Beyti Engin, Serhan Arslan, Bekir Aksoy, Devrim Nas, Anıl Taşezen, Barış Kıralioğlu, Belma Canciğer, Aylin Aras ve Manga grubunun solisti Ferman Akgül filmin oyuncu kadrosunda yer alıyor.

İlk kadın belediye başkanı Leyla Atakan’ın hayatı beyaz perdeye taşındı! ‘Leyla Hanım’ belgesel filmi gala yapıyor

Seçimlerdeki başarısıyla Türkiye’de doğrudan seçilen ilk kadın belediye başkanı olarak 1968 yılında İzmit Belediye Başkanı olarak göreve başlayan ve 11 Şubat 1971 tarihinde geçirdiği trafik kazasında 3 meclis üyesi ile birlikte hayatını kaybeden Leyla Atakan’ın hayatını anlatan dökü-drama türünde film için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Gala programına tüm İzmit halkı davet edildi.

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KAYNAK: İhlas Haber Ajansı (İHA)

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